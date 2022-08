Apple Magic Mouse a meno di 90 euro su Amazon

Wireless e ricaricabile, l’Apple Magic Mouse nero è caratterizzato da un design ottimizzato che gli consente di scorrere agevolmente sulla scrivania. La superficie Multi-Touch consente di eseguire semplici gesti, come scorrere tra le pagine web e visualizzare i documenti. Acquistalo su Amazon a soli 86,99€ invece di 109,00€.

La batteria ricaricabile alimenterà il tuo Magic Mouse per circa un mese o più tra una ricarica e l’altra. È subito pronto per l’uso e si accoppia automaticamente con il tuo Mac. Il cavo intrecciato da USB Type-C a Lightning incluso ti consente di accoppiare e caricare collegandoti a una porta USB Type-C sul tuo Mac.

E’ compatibile con i seguenti dispositivi:

MacBook Air (M1, 2020)

MacBook Air (Retina, 13 pollici, 2020)

MacBook Air (Retina, 13 pollici, 2018-2019)

MacBook Air (13 pollici, inizio 2015 – 2017)

MacBook Air (11 pollici, inizio 2015)

MacBook Pro (14 pollici, 2021)

MacBook Pro (16 pollici, 2021)

MacBook Pro (13 pollici, M1, 2020)

MacBook Pro (13 pollici, 2020)

MacBook Pro (13 pollici, 2016-2019)

MacBook Pro (Retina, 13 pollici, fine 2012 – 2015)

MacBook Pro (16 pollici, 2019)

MacBook Pro (15 pollici, 2016-2019)

MacBook Pro (Retina, 15 pollici, metà 2012 – 2015)

MacBook (Retina, 12 pollici, inizio 2015 – 2017)

iMac (24 pollici, M1, 2021)

iMac (Retina 4K, 21,5 pollici, 2017)

iMac (Retina 5K, 27 pollici, 2019 – 2020)

iMac (Retina 5K, 27 pollici, 2017)

iMac (Retina 5K, 27 pollici, fine 2014 – 2015)

iMac Pro (2017)

Mac Studio (2022)

Mac mini (M1, 2020)

Mac mini (2018)

Mac mini (fine 2014)

Mac Pro (2019)

Mac Pro (fine 2013)

Usalo per migliorare la tua produttività e abbinalo ad altri accessori Apple. Il Magic Mouse 2 possiede anche la stessa ergonomia dei precedenti mouse Apple. E come il modello precedente, ci vuole un po’ per abituarsi. Il mouse è alto circa un terzo rispetto a molti mouse standard. Dato che è così corto, devi inarcare il palmo della mano per muovere il mouse, o essenzialmente lasciare la mano quasi piatta sulla superficie di lavoro mentre lo usi. Approfitta ora dello sconto del 20% e acquistalo su Amazon, e abbonati a Prime per richiedere la spedizione gratuita.