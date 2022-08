Apple Magic Mouse 2 ad un prezzo BOMBA su Amazon

Uno dei migliori mouse per utenti Mac: apprezzato da tutti, stupisce per le funzioni innovative e il costo relativamente basso. Stiamo parlando del Magic Mouse 2, ora in offerta su Amazon a soli 86,99€ invece di 109,00€.

Apple ha ascoltato la difficile situazione dei suoi utenti introducendo il Magic Mouse 2 come equipaggiamento standard per i nuovi iMac, incluso l’ultimo iMac Apple da 21,5 pollici con display Retina 4K. Gli aggiornamenti includono batterie ricaricabili e un processo di accoppiamento davvero molto semplice. È sicuramente un miglioramento rispetto al modello precedente.

Il Magic Mouse 2 sembra proprio come l’Apple Magic Mouse, con lo stesso profilo ad arco bianco, in policarbonato. È alto appena 2,16 cm, una differenza quasi impercettibile rispetto al modello precedente ma che fa la differenza una volta che lo si usa per molto tempo. Scivola su un paio di strisce a basso attrito, quindi ha più p meno la stessa fluidità dell’ultimo Magic Mouse. Il sensore ottico nella parte inferiore reagisce rapidamente ai movimenti e puoi regolare la sensibilità e il tracciamento nelle preferenze di sistema sul tuo Mac.

I comandi multitouch sono facili da eseguire: puoi abilitare lo scorrimento a sinistra e a destra tra le pagine del browser e switchare su e giù tra le app. Inoltre è presente anche il controllo delle funzioni tramite un doppio tocco. Lo scorrimento e il clic con il pulsante destro sono disponibili solo tramite configurazione: puoi attivare o disattivare tutti questi comandi grazie alle impostazioni integrate sul Mac. Il nuovo Apple Magic TrackPad 2 inoltre utilizza Force Touch e ti consente di personalizzare ulteriormente la lista delle funzioni che puoi aggiungere. Approfitta ora dello sconto del 20% e acquistalo ora su Amazon. Ricordati inoltre che si ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.