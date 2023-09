Apple Magic Keyboard: SOLO OGGI in sconto folle del 17%

Amazon presenta un’offerta straordinaria sull’Apple Magic Keyboard Folio. A soli 249,00€, con uno sconto del 17% sul prezzo originale, questo accessorio premium per il tuo iPad è ora più accessibile che mai.

L’Apple Magic Keyboard Folio rappresenta il punto di riferimento in termini di design e funzionalità per gli accessori iPad. Ogni dettaglio di questa tastiera riflette l’innovazione e la qualità che ci si aspetta da Apple. La digitazione fluida e reattiva trasforma la scrittura e la navigazione sul tuo tablet in un’esperienza senza precedenti. Le chiavi retroilluminate assicurano che tu possa lavorare in qualsiasi condizione di luce, dal crepuscolo all’alba.

La portabilità è un altro punto di forza del Magic Keyboard Folio. Il suo design sottile e leggero lo rende facile da trasportare, offrendo al contempo una protezione robusta per il tuo iPad. Ogni angolo e bordo del tuo dispositivo rimane al sicuro da urti e graffi. E non è solo una protezione: il design pieghevole del folio ti permette di posizionare l’iPad in diverse angolazioni, garantendo sempre la visuale perfetta per ogni attività.

La connessione istantanea tra l’iPad e il Magic Keyboard Folio elimina la necessità di configurazioni complesse o accoppiamenti Bluetooth. Basta agganciare il tablet e sei pronto per iniziare. Questa semplicità e immediatezza nell’uso rappresentano ciò che gli utenti amano di più di questo prodotto.

In sintesi, l'Apple Magic Keyboard Folio non è solo un accessorio, ma un'estensione del tuo iPad, progettata per migliorare e potenziare ogni aspetto del tuo dispositivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.