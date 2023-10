Apple Magic Keyboard con Touch ID: la tastiera DEI TUOI SOGNI in OFFERTA TOP

Possiedi un computer Mac? Allora non puoi perderti l’offerta eccezionale su Amazon per l’Apple Magic Keyboard con Touch ID! Questa tastiera innovativa è il complemento perfetto per il tuo dispositivo, offrendoti una comodità e una sicurezza senza precedenti. Oggi è disponibile su Amazon a soli 158€, usufruendo di uno sconto del 15%!

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Questa è un’offerta limitata nel tempo, quindi agisci subito e approfitta di questa occasione unica!

Apple Magic Keyboard con Touch ID: caratteristiche e funzionalità

Il Magic Keyboard con Touch ID è stato progettato con cura per offrirti un’esperienza di digitazione straordinaria.

Grazie alla sua connettività Bluetooth, puoi collegarlo facilmente al tuo Mac senza bisogno di cavi ingombranti. La presenza del tastierino numerico ti permette di lavorare in modo più efficiente, sia che tu stia scrivendo documenti, elaborando fogli di calcolo o creando contenuti multimediali.

La caratteristica più innovativa di questa tastiera è sicuramente il Touch ID integrato. Ora puoi sbloccare il tuo Mac, effettuare acquisti online e accedere alle tue app e ai tuoi file con un semplice tocco. Questa tecnologia avanzata garantisce la massima sicurezza e ti permette di proteggere i tuoi dati personali in modo rapido e intuitivo.

Non perdere questa opportunità di migliorare la tua esperienza di digitazione e di rendere il tuo lavoro più efficiente e sicuro. Oggi l’Apple Magic Keyboard con Touch ID è disponibile su Amazon a soli 158€ con uno sconto del 15%. In In questo modo avrai tra le tue mani una tastiera di alta qualità, progettata specificamente per i computer Mac. Sfrutta al massimo le sue caratteristiche avanzate, come il Touch ID integrato, che ti offre un’esperienza di utilizzo sicura e conveniente!

