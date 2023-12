Apple Magic Keyboard con Touch ID e Tastierino Numerico: L'Accessorio Essenziale per il Tuo Mac

Se possiedi un computer Mac e desideri migliorare la tua esperienza di utilizzo, non perdere l’occasione di acquistare l’Apple Magic Keyboard con Touch ID e Tastierino Numerico a soli 174,99€ su Amazon, con uno sconto del 5%. Questa offerta è un vero affare per chi cerca l’eccellenza in termini di accessori per Mac.

Un Tocco di Magia per la Tua Produttività

L’Apple Magic Keyboard è l’accessorio perfetto per migliorare la tua produttività e semplificare il lavoro al computer. Con il suo design elegante e la comodità del tastierino numerico, questo keyboard è progettato per soddisfare le esigenze degli utenti Mac più esigenti.

Specifiche Tecniche in Breve

Touch ID Integrato: Sblocca il tuo Mac in modo sicuro e istantaneo con il sensore di impronte digitali Touch ID integrato direttamente sulla tastiera.

Sblocca il tuo Mac in modo sicuro e istantaneo con il sensore di impronte digitali Touch ID integrato direttamente sulla tastiera. Design Sottile e Compatto: Il design sottile e leggero ti permette di portare il tuo Magic Keyboard ovunque tu vada.

Il design sottile e leggero ti permette di portare il tuo Magic Keyboard ovunque tu vada. Connessione Bluetooth: Il Magic Keyboard si connette al tuo Mac in modo wireless via Bluetooth, garantendo una connessione stabile e senza interruzioni.

Il Magic Keyboard si connette al tuo Mac in modo wireless via Bluetooth, garantendo una connessione stabile e senza interruzioni. Ricaricabile: La batteria integrata è ricaricabile tramite cavo USB-C incluso nella confezione, garantendo un utilizzo senza problemi.

La batteria integrata è ricaricabile tramite cavo USB-C incluso nella confezione, garantendo un utilizzo senza problemi. Tasti Retroilluminati: La tastiera è dotata di tasti retroilluminati per poter lavorare comodamente anche al buio.

Un Tocco di Eleganza sulla Tua Scrivania

L’Apple Magic Keyboard non è solo una tastiera eccezionalmente funzionale ma anche un oggetto di design che aggiungerà un tocco di eleganza alla tua scrivania. I tasti bianchi, la costruzione di alta qualità e la finitura liscia lo rendono un complemento perfetto per il tuo Mac.

Acquista ora l’Apple Magic Keyboard a soli 174,99€!