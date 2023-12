Apple Magic Keyboard con Touch ID a PREZZO SPECIALE: solo per OGGI su Amazon

Nel mondo della tecnologia, l’efficienza e il comfort sono fondamentali, specialmente quando si tratta di strumenti che usiamo ogni giorno. La Apple Magic Keyboard con Touch ID è ora disponibile su Amazon a un prezzo imperdibile di 150,99€, grazie a un esclusivo 5% di sconto.

Questa offerta rappresenta un’opportunità unica per portare la tua esperienza di digitazione a un livello superiore con un dispositivo che combina stile, funzionalità e sicurezza avanzata. Non perdere l’occasione di migliorare la tua produttività e sicurezza con un tocco di magia Apple.

Apple Magic Keyboard con Touch ID: tutte le specifiche tecniche

La Apple Magic Keyboard con Touch ID è progettata per offrire un’esperienza di digitazione eccezionale. Con il suo design elegante e minimalista, questa tastiera non solo impreziosisce la tua postazione di lavoro, ma offre anche una digitazione confortevole e precisa.

I tasti stabili e reattivi riducono l’affaticamento e aumentano la velocità e l’accuratezza, rendendo ogni sessione di lavoro o gioco più piacevole e produttiva.

Una delle caratteristiche più notevoli di questa tastiera è il Touch ID integrato. Questa tecnologia rivoluzionaria ti permette di sbloccare il tuo Mac, accedere a documenti protetti e persino effettuare acquisti con Apple Pay, il tutto con un semplice tocco. Il Touch ID garantisce che solo tu possa accedere alle tue informazioni, offrendo un livello di sicurezza e comodità senza precedenti.

Inoltre, la Magic Keyboard è dotata di connessione Bluetooth per un collegamento wireless e di un cavo Lightning per USB-C incluso per una ricarica rapida e facile. La batteria a lunga durata garantisce un utilizzo prolungato tra una ricarica e l’altra, assicurandoti di rimanere sempre operativo.

La Apple Magic Keyboard con Touch ID a soli 150,99€ su Amazon, grazie ad uno sconto del 5%, è un investimento nella tua produttività, comfort e sicurezza. È il momento di elevare la tua esperienza di digitazione e di abbracciare la sicurezza e l’innovazione che solo Apple può offrire!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.