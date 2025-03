Apple MacBook Pro 2024 con chip M4 a 250€ in meno: promo bomba su Amazon

L’Apple MacBook Pro 2024 con chip M4 oggi può essere tuo ad un prezzo davvero conveniente! Grazie alla promozione Amazon, il pc portatile di ultimissima generazione è acquistabile a soli 1.699 euro con un mega sconto del 13%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 250 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Inoltre, è possibile anche rateizzare il pagamento con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una promozione del genere non capita tutti i giorni, approfittane il prima possibile!

Apple MacBook Pro 2024 con chip M4: tutte le specifiche tecniche

L’Apple MacBook Pro 2024 si contraddistingue per il suo innovativo chip M4 che ti permette di effettuare tutto ciò che vuoi in maniera super rapida, oltre a lavorare con più app professionali in modo ottimale.

Questo modello dispone di un enorme display Liquid Retina XDR da 14,2″ che offre 1600 nit di luminosità di picco, fino a 1000 nit di luminosità costante e un contrasto di 1.000.000:1. Inoltre è disponibile anche con nanotexture opzionale, per ridurre al minimo riflessi e bagliori anche sotto la luce diretta del sole.

Allo stesso tempo, il pc funziona in perfetta sintonia con gli altri dispositivi Apple, quindi ti permette ad esempio di copiare e incollare qualcosa da iPhone al Mac, di usarlo per inviare messaggi di testo oppure per fare e ricevere chiamate FaceTime.

Un’altra specifica di spicco del dispositivo è la sua connettività: offre ben tre porte Thunderbolt 4, una porta di ricarica MagSafe 3, uno slot SDXC card, una porta HDMI e un jack per cuffie per collegare qualsiasi dispositivo.

