Apple Mac Mini ad un prezzo eccezionale su Amazon, non farti scappare questa promo

L’Apple Mac mini fine 2018 è dotato di un processore Intel “Coffee Lake” 3.0 GHz “Core i5” (8500B) a 14 nm con sei “core” indipendenti che lavorano su un singolo chip, una cache di livello 3 condivisa da 9 MB, 8 GB di SDRAM DDR4 PC4-21300 a 2666 MHz aggiornabile dall’utente, 256 GB o 512 GB di storage SSD integrato basato su PCIe (512 GB a partire dal 18 marzo 2020) e un processore grafico Intel UHD Graphics 630 che condivide la memoria di sistema. Acquistalo ora su Amazon a soli 1.259,28€ invece di 1.359,00€.

La connettività include quattro porte Thunderbolt 3 (connettore USB-C), due porte USB 3.1, una porta HDMI 2.0, Gigabit Ethernet (configurabile su NbaseT/10 Gigabit Ethernet al momento dell’acquisto del sistema), Wi-Fi 802.11ac (802.11a/ compatibile b/g/n), Bluetooth 5.0 e un jack per cuffie da 3,5 mm.

Rispetto al suo predecessore antico, questo modello sembra simile a parte il suo colore scuro “Space Grey“, ma ha un processore e un’architettura di sistema molto più avanzati oltre a una connettività più moderna. Ha anche RAM aggiornabile, ma non memoria aggiornabile.

Puoi anche utilizzare l’HDMI per un monitor nativo 4K, insieme a una o due delle porte Thunderbolt 3; puoi collegare un pannello con una frequenza di aggiornamento fino a 60 Hz su HDMI e un display 5K su un Thunderbolt o due pannelli fino a 4K su due dei connettori Thunderbolt. Il secondo vantaggio è il jack Ethernet. Ottieni il supporto per lo standard Gigabit Ethernet, con Ethernet da 10 gigabit (10 Gbps) notevolmente potenziato come opzione configurabile. La soluzione Ethernet a 10 Gbps supporta lo standard Ethernet NBase-T, che gestisce trasferimenti fino a 10 Gbps ma può scendere automaticamente a 5 Gbps, 2,5 Gbps o 1 Gbps in base alle caratteristiche dell’hardware e del cablaggio di rete collegati.

L’ultimo da menzionare è il jack del cavo di alimentazione, che si distingue per il fatto che è solo un cavo diretto che porta a una presa a muro compatta a due poli. L’alimentatore per Mac mini è interamente interno, in linea con l’estetica pulita e ordinata del PC. Approfitta ora dello sconto del 7% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.