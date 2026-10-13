Apple lancia un avvertimento agli utenti iPhone: i rischi di attacco sono elevati

Le notifiche di sicurezza sono state inviate a chi, secondo la società, potrebbe essere finito nel mirino.

L’avviso riguarda i cosiddetti attacchi spyware mercenari: campagne mirate, costose, costruite non per colpire milioni di persone a caso, ma profili precisi. Giornalisti, attivisti, avvocati, esponenti politici, manager, ricercatori o persone legate a dossier sensibili. Nelle comunicazioni inviate agli utenti, Apple spiega di aver rilevato segnali compatibili con un tentativo di compromissione dell’iPhone associato all’ID Apple del destinatario.

La società di Cupertino non ha reso pubblico il numero degli account coinvolti né l’elenco dei Paesi interessati. Una scelta, spiega Apple, legata alla necessità di non offrire dettagli utili agli aggressori. Il messaggio agli utenti è netto: se avete ricevuto questa notifica, prendetela sul serio. L’avviso arriva via email, iMessage e nella pagina dell’account Apple. Non è una comunicazione generica. È un avvertimento mirato.

Negli ultimi anni Apple ha già inviato segnalazioni simili, collegandole a campagne di sorveglianza digitale condotte con strumenti molto avanzati. Sono operazioni rare rispetto al normale phishing, ma molto più difficili da riconoscere. Dietro possono esserci gruppi organizzati, società private specializzate in spyware o strutture con risorse importanti.

Dal messaggio esca al dirottamento dell’iPhone: come può partire l’attacco

Il primo contatto può essere un messaggio esca, un link che sembra innocuo, un allegato o una notifica costruita per apparire credibile. In alcuni casi, secondo le ricostruzioni diffuse negli anni da ricercatori di sicurezza come Citizen Lab e Amnesty Security Lab, gli spyware più evoluti possono usare vulnerabilità “zero-click”: non serve aprire un file, né toccare un collegamento.

Uno smartphone con notifica sfocata mentre una mano sta per toccare lo schermo, richiamando l’allerta su attacchi e messaggi sospetti.

Il bersaglio è sempre lo stesso: entrare nel telefono e restarci. Una volta compromesso l’iPhone, chi porta avanti l’attacco può provare ad accedere a messaggi, foto, cronologia, posizione, microfono, fotocamera e contenuti delle app. Il livello reale di accesso dipende dallo strumento usato e dalla falla sfruttata. È qui che il rischio diventa serio, perché oggi il telefono è spesso il centro della vita digitale: banche, lavoro, chat, documenti, password.

Apple non descrive nei dettagli la catena tecnica dell’attacco. Lo fa per ragioni di sicurezza, come già accaduto in passato: meno informazioni pubbliche, meno possibilità per gli autori della campagna di modificare il codice o cancellare le tracce. Gli esperti, però, insistono su un punto: questi attacchi non somigliano alle truffe grossolane, piene di errori e promesse improbabili. Possono essere puliti, credibili, cuciti addosso alla vittima.

Notifica di minaccia Apple: cosa controllare subito

Chi riceve una notifica di minaccia Apple dovrebbe prima di tutto verificarne l’autenticità entrando direttamente nel sito ufficiale dell’account Apple, senza cliccare sui link presenti in email o messaggi. La comunicazione vera, spiega l’azienda nelle sue linee guida, compare anche nella pagina dell’ID Apple. Se non c’è traccia dell’avviso, meglio considerare il messaggio sospetto e chiedere assistenza attraverso i canali ufficiali.

Non sempre un telefono compromesso dà segnali chiari. Batteria che si scarica più in fretta, surriscaldamenti anomali, app che si chiudono da sole o traffico dati insolito possono essere indizi, ma non sono una prova. Il punto è proprio questo: gli spyware più evoluti cercano di non farsi vedere. Per questo la prevenzione diventa decisiva.

Le prime mosse sono semplici, ma vanno fatte subito: aggiornare iOS all’ultima versione disponibile, cambiare la password dell’ID Apple, attivare l’autenticazione a due fattori se non è già attiva e controllare i dispositivi collegati all’account. Se l’utente gestisce informazioni sensibili — fonti giornalistiche, pratiche legali, dati aziendali — è prudente rivolgersi a un esperto di sicurezza digitale o a un’organizzazione qualificata, evitando soluzioni improvvisate.

Aggiornamenti, modalità Lockdown e cautele per proteggere l’iPhone

Apple consiglia agli utenti più esposti di valutare l’attivazione della modalità Lockdown, una funzione pensata per ridurre le possibilità di attacco contro spyware e intrusioni mirate. Una volta attiva, limita alcune funzioni di messaggistica, navigazione web, chiamate FaceTime e condivisione. Il dispositivo può risultare meno comodo in certe situazioni, ma diventa più resistente ad alcune tecniche di compromissione.

Gli aggiornamenti di sicurezza restano la difesa principale. Molte campagne sfruttano falle già corrette, ma ancora presenti sui telefoni non aggiornati. Per questo è utile attivare gli aggiornamenti automatici e installare rapidamente le patch appena vengono rilasciate. Vale anche per le app, non solo per il sistema operativo. Un dettaglio spesso trascurato, ma decisivo.

Le buone abitudini aiutano a ridurre il rischio: non aprire link ricevuti da contatti non verificati, diffidare dei messaggi che chiedono azioni rapide, usare password uniche e un gestore affidabile, rimuovere app inutili e controllare con regolarità le autorizzazioni concesse a fotocamera, microfono e posizione. Nessuna misura, da sola, garantisce una protezione totale. Ma più cautele insieme rendono l’attacco più difficile e, spesso, meno conveniente per chi prova a entrare in un iPhone.