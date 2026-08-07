Apple, la funzione diventerà a pagamento ed è un bel problema per gli utenti

Una parte delle funzioni più avanzate di Apple Intelligence potrebbe non essere disponibile senza limiti per tutti, e questa prospettiva cambia il modo in cui molti utenti guardano al nuovo Siri.

Apple non ha annunciato un abbonamento obbligatorio per usare l’assistente dell’iPhone, ma ha aperto alla possibilità di offrire soglie più elevate attraverso iCloud+. Siri resterebbe accessibile gratuitamente, mentre chi lo utilizza in modo intenso potrebbe dover pagare per continuare oltre il limite previsto.

Siri non diventa a pagamento, ma potrebbero arrivare dei limiti

Durante la più recente call sui risultati finanziari, Tim Cook ha spiegato che Apple sta valutando possibili aggiornamenti per gli utenti che vorranno usare molto le nuove capacità di intelligenza artificiale. Non è stato presentato un piano chiamato “Siri Pro” e non sono stati comunicati prezzi, soglie o date precise. L’ipotesi più concreta è che l’accesso base rimanga incluso sui dispositivi compatibili, con maggiore disponibilità per chi possiede un abbonamento iCloud+.

Apple ha già adottato un’impostazione simile per alcune funzioni della nuova generazione di Apple Intelligence. L’azienda ha indicato che diversi strumenti avranno limiti di utilizzo e che molti piani iCloud+ potranno estenderli. Il passaggio non significa quindi pagare ogni volta che si chiede a Siri di impostare una sveglia o chiamare un contatto. Il possibile costo riguarderebbe soprattutto le richieste AI più frequenti e complesse.

Per gli utenti, però, la distinzione potrebbe risultare meno rassicurante di quanto sembri. Siri è sempre stato percepito come una funzione compresa nel prezzo di iPhone, iPad e Mac. L’arrivo di un contatore o di una soglia mensile introdurrebbe una logica nuova: il dispositivo continuerebbe a funzionare, ma alcune capacità evolute potrebbero ridursi o fermarsi dopo un certo numero di richieste.

Perché il nuovo assistente costa molto più del vecchio Siri

La versione tradizionale dell’assistente gestiva soprattutto operazioni prevedibili, come timer, promemoria, chiamate e riproduzione musicale. Il nuovo Siri AI deve invece comprendere conversazioni più naturali, consultare informazioni personali, riconoscere ciò che appare sullo schermo e svolgere azioni all’interno delle applicazioni. Una parte del lavoro può avvenire sul dispositivo, ma le richieste più pesanti richiedono potenza di calcolo nel cloud.

Ogni elaborazione eseguita sui server comporta costi per infrastruttura, chip, energia e manutenzione. È lo stesso motivo per cui molti servizi di intelligenza artificiale offrono un livello gratuito accompagnato da piani premium. Apple prova però a inserire questa formula in un ecosistema dove l’assistente vocale è considerato una componente del sistema operativo e non un servizio separato.

La soluzione iCloud+ permetterebbe all’azienda di evitare un nuovo abbonamento dedicato. Gli utenti pagano già il servizio per ottenere più spazio, Relay privato, Nascondi la mia email e altre funzioni. Aggiungere limiti AI più generosi renderebbe i piani più appetibili e aiuterebbe Apple a sostenere il costo delle elaborazioni senza chiudere completamente Siri dietro un pagamento.

Il vero problema sarà capire cosa resterà incluso

La nuova versione di Siri promette risposte basate sul web, comprensione del contesto personale, consapevolezza dello schermo e azioni più profonde nelle app. Apple prevede una disponibilità più ampia in autunno, ma molti dettagli commerciali restano da chiarire. Non sappiamo quali richieste saranno conteggiate né quanto rapidamente si raggiungeranno gli eventuali limiti.

La reazione degli utenti dipenderà soprattutto dalla generosità della fascia gratuita. Una soglia abbastanza alta da coprire l’uso quotidiano potrebbe passare quasi inosservata. Un limite ridotto, invece, trasformerebbe una delle novità principali dei prossimi iPhone in un incentivo continuo ad abbonarsi. Parlare oggi di Siri interamente a pagamento sarebbe scorretto, ma il rischio di una esperienza migliore riservata agli abbonati è ormai concreto.