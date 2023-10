Apple iPhone 14 Plus: corri su Amazon, oggi lo paghi 130 EURO IN MENO!

Volete aggiudicarvi uno smartphone top di gamma ad un prezzo scontantissimo? Allora oggi è arrivato il momento che stavate aspettando: l’innovativo e straordinario Apple iPhone 14 Plus è ora disponibile su Amazon a un prezzo sensazionale di soli 849 euro, con un incredibile sconto del 13%!

Questo vuol dire che potrete risparmiare ben 130 euro sul prezzo di listino e pagare anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. È la vostra occasione d’oro per entrare a far parte della rivoluzione tecnologica di Apple senza svuotare il portafoglio. L’iPhone 14 Plus è un gioiello della tecnologia che promette di superare ogni vostra aspettativa!

Tutte le specifiche tecniche dell’Apple iPhone 14 Plus

L’iPhone 14 Plus è molto più di un semplice smartphone; è un concentrato di innovazione e prestazioni senza pari.

Dotato di un display Super Retina XDR da 6,7 pollici, offre colori vividi e dettagli nitidi che daranno vita ai vostri contenuti preferiti.

La fotocamera avanzata con modalità notturna e registrazione video in 4K trasformerà ogni vostro scatto in un capolavoro, mentre il processore A15 Bionic garantisce una velocità e una fluidità incredibili in ogni operazione.

La memoria interna da 128GB vi permetterà di conservare tutte le vostre foto, video e applicazioni senza preoccupazioni di spazio. La connettività 5G assicura download rapidi e streaming in alta definizione ovunque vi troviate.

E non dimentichiamo la resistenza all’acqua e alla polvere, che rende l’iPhone 14 Plus un compagno di avventure affidabile in ogni situazione.

Non fatevi scappare questa occasione unica: l’Apple iPhone 14 Plus è disponibile ora su Amazon a un prezzo straordinario di 849€, con uno sconto del 13%! Unitevi alla rivoluzione tecnologica di Apple e scoprite cosa significa avere prestazioni, innovazione e stile sempre a portata di mano. È il momento di vivere la grandiosità dell’iPhone 14 Plus!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.