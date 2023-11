Apple iPhone 14 al MINIMO STORICO con il Black Friday: MEGA SCONTO DI 180€

Il Black Friday Amazon è arrivato, e con esso una delle offerte più allettanti dell’anno: l’Apple iPhone 14 al suo prezzo minimo storico di soli 699€, con un incredibile sconto del 20%!

Questa è l’occasione perfetta per chiunque stia cercando di aggiornare il proprio smartphone con un dispositivo all’avanguardia senza spendere una fortuna. Il pagamento può essere effettuato anche in comode rate mensili ma affrettatevi, queste offerte straordinarie sono valide solo per il weekend quindi non c’è tempo da perdere!

Apple iPhone 14: Innovazione e Prestazioni al Tuo Servizio

L’iPhone 14 non è solo un telefono, è un concentrato di tecnologia e innovazione.

Dotato di un display Super Retina XDR da 6,1″, offre una qualità visiva eccezionale, con colori vividi e dettagli nitidi. Il cuore pulsante di questo dispositivo è il chip A15 Bionic con GPU 5-core, che garantisce prestazioni fulminee, sia nella navigazione quotidiana che nell’uso di app più esigenti.

La fotocamera è un altro punto di forza dell’iPhone 14. Con un sistema di fotocamere evoluto, permette di scattare foto straordinarie in ogni condizione di luce. La Modalità Azione assicura riprese stabili e fluide, mentre la Modalità Cinema con Dolby Vision 4K fino a 30 fps trasforma ogni video in un’opera d’arte.

Non dimentichiamo la durata della batteria: l’iPhone 14 promette fino a 20 ore di riproduzione video, permettendoti di utilizzare il tuo dispositivo per l’intera giornata senza preoccupazioni. Inoltre, la resistenza all’acqua e il Ceramic Shield lo rendono robusto e affidabile.

Questo Black Friday, Amazon ti offre la possibilità di entrare nel mondo Apple con un’offerta imperdibile. L’iPhone 14 al suo prezzo minimo storico di soli 699€ è un affare che non capita tutti i giorni. Che tu sia un appassionato di tecnologia, un fotografo amatoriale, o semplicemente alla ricerca di un dispositivo affidabile e potente, l’iPhone 14 è la scelta giusta per te. Approfitta di questa offerta limitata e porta a casa la qualità Apple a un prezzo imbattibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.