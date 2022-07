Apple iPhone 12 da128GB Viola a meno di 710 euro su Amazon

L’iPhone 12 rappresenta un importante cambiamento per Apple. Avendo abbandonato il design un po’ obsoleto dell’iPhone 11, il dispositivo è un gradino sopra ogni rivale quando si tratta di design e prestazioni. Acquistalo ora su Amazon a soli 707,00€ invece di 889,00€.

Il suo schermo è sbalorditivo, mentre anche le sue doppie fotocamere sono un miglioramento. Questo è un telefono che, nonostante abbia più di un anno, è ancora uno dei migliori smartphone in circolazione.

L’iPhone 12 è dotato di una coppia di fotocamere posteriori, proprio come l’iPhone 11. C’è una fotocamera ampia da 12 MP con apertura f/1.6 e un obiettivo ultra grandangolare da 12 MP con apertura f/2.4 e un campo visivo di 120 gradi. Presente anche la tecnologia Clever Smart HDR 3 progettata per aiutare a catturare foto con colori e contrasto migliorati. Apple afferma che le fotocamere dell’iPhone 12 offrono un miglioramento del 27% delle prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione. Ciò significa meno rumore e granulosità ai margini delle immagini.

La “modalità Ritratto“, la registrazione video 4K a 24, 30 e 60 fotogrammi al secondo e uno zoom digitale fino a 5x sono tutti presenti nell’iPhone 12, proprio come nell’iPhone 11.

Lo schermo invece ha le stesse dimensioni dell’iPhone 11. Ma è un grande passo avanti grazie all’uso della tecnologia OLED anziché LCD. Ciò significa che i colori escono dallo schermo, i neri sembrano ancora più profondi e il contrasto sulle foto è a dir poco sensazionale.

Anche la risoluzione è stata aggiornata: l’iPhone 12 offre 1.170 x 2.532 per 460ppi e grazie al chip A14 Bionic e il supporto per iOS 15, le prestazioni schizzano al massimo. Gli utenti noteranno un caricamento veloce delle pagine web, tantissime nuove eccellenti funzionalità in Safari e Maps, funzionalità Messaggi aggiornate e uno strumento Focus per bloccare le notifiche.

Il chip A14 ha un aumento delle prestazioni dell’80% rispetto all’iPhone 11. Non te ne accorgerai ora, ma ciò significa che l’iPhone 12 è a prova di futuro e funzionerà per gli anni a venire se lo acquisti. Inoltre Apple ritiene che l’iPhone 12 abbia la stessa durata della batteria dell’iPhone 11, con un massimo di 17 ore di riproduzione video.

Tuttavia, il suo schermo consuma più energia, il che significa che in realtà dura un po' meno, circa 36 ore con una singola carica.