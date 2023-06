Apple iPad 2022: solo per oggi OFFERTA SPECIALE sul tablet TOP DI GAMMA

Finalmente hai la possibilità di acquistare un tablet potente, versatile e affidabile ad un prezzo mai visto prima! Si tratta dell’Apple 2022 iPad da 10,9″, oggi in offerta su Amazon a soli 549,90€ grazie ad uno sconto del 7%.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? La mega offerta è in scadenza e gli articoli stanno per terminare!

Apple 2022 iPad: tutte le specifiche tecniche del tablet top di gamma

L’Apple 2022 iPad ti offre un’esperienza di utilizzo fluida ed emozionante grazie al suo potente processore A15 Bionic, che garantisce prestazioni elevate e un multitasking senza problemi. Potrai eseguire le tue app preferite, giocare a giochi impegnativi e creare contenuti senza compromessi.

Il display Liquid Retina da 10,9″ ti regalerà immagini chiare, colori vivaci e una resa grafica eccezionale. La tecnologia True Tone si adatterà automaticamente alle condizioni di luce circostanti, offrendoti sempre una visione ottimale. Sia che tu stia guardando film, sfogliando foto o lavorando su documenti, l’esperienza visiva sarà coinvolgente e coinvolgente.

Grazie al supporto dell’Apple Pencil di seconda generazione e della Magic Keyboard (venduti separatamente), potrai esprimere la tua creatività e aumentare la tua produttività. Prendi appunti, disegna, modifica foto e crea contenuti con una precisione e una facilità sorprendenti. L’iPad da 10,9″ è uno strumento versatile che si adatta alle tue esigenze, sia che tu sia uno studente, un professionista o un appassionato di arte digitale.

La fotocamera posteriore da 12 MP ti permette di scattare foto e registrare video ad alta risoluzione con colori vivaci e dettagli nitidi. La fotocamera anteriore da 7 MP ti offre la possibilità di effettuare videochiamate e scattare selfie di qualità elevata. La tua creatività non avrà limiti con l’Apple 2022 iPad da 10,9″.

La sicurezza dei tuoi dati e la tua privacy sono una priorità per Apple. L’iPad è dotato del sistema di sblocco Touch ID, che ti permette di accedere in modo sicuro e rapido al dispositivo utilizzando il tuo impronta digitale. I tuoi dati saranno al sicuro e protetti da accessi non autorizzati.

Scopri l’esperienza di un tablet di eccellenza ed acquista l’Apple 2022 iPad da 10,9″: oggi è in offerta su Amazon a soli 549,90€ grazie ad uno sconto del 7%. Corri a fare il tuo ordine, la promozione è in scadenza!

