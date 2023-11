Apple iPad 2022: il tablet del MOMENTO è tuo a 100 EURO IN MENO

Immergiti nel mondo della tecnologia all’avanguardia con l’Apple 2022 iPad, ora disponibile su Amazon a un prezzo eccezionale di 489€.

Questa offerta esclusiva rappresenta un risparmio del 17% sul prezzo di listino, rendendo questo dispositivo di punta più accessibile che mai. Non perdere l’occasione di possedere l’ultimo modello di iPad a un prezzo imbattibile!

Apple 2022 iPad: tutte le specifiche tecniche del tablet di ultima generazione

L’Apple 2022 iPad è molto più di un semplice tablet. È un concentrato di potenza, efficienza e versatilità.

Con il suo processore avanzato, questo iPad gestisce senza sforzo tutte le tue esigenze, dalla navigazione web alla grafica intensiva, garantendo prestazioni fluide e rapide. Che tu stia lavorando, giocando o creando, l’iPad è pronto a supportarti in ogni attività.

La schermata Retina brillante è uno dei punti di forza di questo dispositivo. Con una risoluzione straordinaria e colori vividi, ogni immagine, video e gioco prende vita con una chiarezza e un dettaglio mozzafiato. La tecnologia True Tone regola automaticamente il bilanciamento del bianco in base all’illuminazione ambientale, offrendo sempre la migliore esperienza visiva.

La compatibilità con Apple Pencil e Smart Keyboard trasforma il tuo iPad in uno strumento di lavoro e creatività senza pari. Prendi appunti, disegna o scrivi con precisione e naturalezza grazie all’Apple Pencil, mentre la Smart Keyboard ti offre una comoda esperienza di digitazione per lavorare in mobilità.

La fotocamera avanzata ti permette di catturare immagini e video di alta qualità, mentre le potenti funzionalità di AR (Realtà Aumentata) aprono nuove possibilità per l’apprendimento, il gioco e l’esplorazione creativa. Inoltre, con l’eccezionale durata della batteria, il tuo iPad è sempre pronto quando ne hai bisogno.

È il momento di entrare nel mondo Apple con il nuovo iPad 2022. Oggi puoi acquistarlo su Amazon a soli 489 euro con uno sconto bomba del 17%. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Unisciti alla rivoluzione digitale con Apple!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.