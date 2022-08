Apple iPad 10,2" Wi-Fi + Cellular da 64GB in offerta su Amazon

L’iPad Apple da 10,2″ è uno dei tablet più acquistati nell’ultimo anno. Dotato del display retina con una risoluzione di 2160 x 1620 garantisce dettagli nitidi e colori vividi, il che lo rende un compagno ideale per guardare film, creare contenuti e molto altro. Acquistalo su Amazon a soli 433,00€ invece di 529,00€.

Il display Retina ha anche la tecnologia True Tone, che regola il display alla temperatura di colore della stanza. Apple ha aggiornato la fotocamera frontale a una fotocamera ultra-grandangolare da 12 MP. Oltre a un enorme miglioramento della qualità dell’immagine e un campo visivo più ampio di 122°, inoltre dispone anche di Center Stage. Ciò è particolarmente utile quando altre persone si uniscono perché la fotocamera le rileva e rimpicciolisce senza problemi per includerle nelle chiamate.

Funziona su FaceTime, ma anche in altre app di videochiamate di terze parti. Il chip A13 Bionic è più potente del suo predecessore, e supporta l’apprendimento automatico del motore neurale. Inoltre, il suo Smart Connector offre il supporto della Smart Keyboard per una digitazione confortevole, mentre il suo display è compatibile con la Apple Pencil di prima generazione, così gli utenti possono scrivere e disegnare. È dotato di Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 4.2, un connettore Lightning e un jack audio da 3,5 mm. L’iPad supporta anche la banda larga mobile 4G LTE, che ti consente di connetterti da qualsiasi luogo ricevi un segnale dall’operatore di tua scelta.

Con il supporto di Apple Pencil, puoi utilizzare l’iPad per prendere appunti, dipingere o firmare un contratto, tutto sull’iPad. Con l’Apple Pencil opzionale, avrai la precisione e la reattività di uno stilo, oltre alla sensazione naturale di una matita.

Lo Smart Connector sul lato dell’iPad ti consente di collegare rapidamente e facilmente una Smart Keyboard Apple, in modo da poterla appoggiare per una migliore visualizzazione e digitazione. Presente anche il Touch ID: usa la tua impronta digitale come password. Ti consente di sbloccare istantaneamente il tuo iPad e proteggere i dati privati ​​nelle app. Puoi anche usarlo per effettuare acquisti con Apple Pay in app e siti web. Inoltre, grazie alle antenne a 2,4 GHz e 5 GHz e alla tecnologia MIMO (multiple-input multiple-output), l’iPad offre una connettività rapida con Wi-Fi 802.11ac. Quando vorrai scaricare un film, condividere foto o documenti con AirDrop o semplicemente navigare sul Web, la tua connessione sarà ancora più veloce di prima.

Approfitta ora dello sconto del 18% e acquistalo su Amazon: ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita.