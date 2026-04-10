Apple in fondo all'importantissima classifica: questo allontanerà gli utenti?

C’è un aspetto dei dispositivi tecnologici che spesso resta in secondo piano finché non diventa un problema concreto: la riparabilità.

Finché tutto funziona, il design sottile e le prestazioni elevate bastano a convincere. Ma quando qualcosa si rompe, la possibilità – o meno – di intervenire rapidamente e a costi sostenibili cambia completamente la percezione del prodotto. Ed è proprio su questo terreno che, secondo gli ultimi dati disponibili, Apple si trova oggi in una posizione tutt’altro che brillante.

L’analisi arriva dal PIRG (Public Interest Research Group), organizzazione americana che ogni anno valuta quanto smartphone e laptop siano realmente facili da riparare. Il verdetto è netto: Apple chiude la classifica sia nel segmento degli smartphone sia in quello dei computer portatili.

Per quanto riguarda gli iPhone, il punteggio assegnato è un D-, il più basso tra i produttori analizzati. Meglio fanno concorrenti come Motorola, che raggiunge un B+, mentre Google si ferma a C- e Samsung a D. Anche sul fronte laptop la situazione non migliora: i MacBook ottengono un C-, piazzandosi comunque in coda rispetto ad altri brand come Asus, che guida con un B+.

Non si tratta di un giudizio superficiale. Il report si basa su criteri sempre più rigorosi, che includono dati europei come l’indice EPREL e quello francese di riparabilità, strumenti pensati proprio per rendere trasparente quanto un prodotto sia realmente “riparabile”.

Perché gli iPhone e i MacBook sono difficili da riparare

Dietro questi voti ci sono fattori molto concreti. La riparabilità non è una percezione, ma una misura tecnica che tiene conto di diversi elementi: facilità di smontaggio, disponibilità dei ricambi, costo delle componenti, accesso alla documentazione tecnica e durata del supporto software.

Nel caso dei prodotti Apple, il problema è spesso legato alla progettazione stessa. Dispositivi sempre più sottili e compatti implicano l’uso di adesivi, componenti saldati e soluzioni integrate che rendono difficile – se non impossibile – sostituire singole parti senza interventi complessi.

A questo si aggiunge un altro elemento meno visibile ma sempre più rilevante: il cosiddetto “parts pairing”, ovvero la necessità di utilizzare componenti originali riconosciuti dal sistema, che limita ulteriormente la possibilità di riparazioni indipendenti.

Il nodo del “diritto alla riparazione”

Il tema si inserisce in un dibattito più ampio, quello del Right to Repair, che negli ultimi anni ha guadagnato spazio soprattutto in Europa e negli Stati Uniti. L’obiettivo è semplice: garantire ai consumatori il diritto di riparare i propri dispositivi senza vincoli eccessivi.

Secondo il PIRG, anche le posizioni delle aziende rispetto a queste politiche incidono sul punteggio finale. Le aziende che ostacolano o non supportano apertamente il diritto alla riparazione vengono penalizzate, contribuendo a determinare classifiche come quella attuale.

Non tutto però è fermo. All’interno del report emerge un’eccezione interessante: il cosiddetto MacBook Neo, definito dagli esperti come il portatile Apple più riparabile degli ultimi anni.

Le migliorie riguardano soprattutto la struttura interna: batterie fissate con viti anziché adesivi, componenti più accessibili e una progettazione più ordinata. Un passo avanti significativo, anche se il punteggio resta lontano dall’eccellenza, fermandosi intorno alla sufficienza.

Un equilibrio ancora da trovare

Il punto, alla fine, resta aperto. Apple continua a dominare il mercato per innovazione, prestazioni e integrazione tra hardware e software. Ma sul fronte della durabilità e della manutenzione, il modello attuale mostra limiti evidenti.

E qui si apre una riflessione più ampia, che riguarda non solo Apple ma l’intero settore: fino a che punto siamo disposti a sacrificare la possibilità di riparare un dispositivo in nome del design e della tecnologia? Perché il momento in cui qualcosa smette di funzionare arriva sempre. E lì, più che la potenza o la fotocamera, conta quanto sia semplice rimettere tutto in ordine.