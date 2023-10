Apple iMac 2020: il TOP dei pc a 450 EURO IN MENO, corri su Amazon!

Se sei alla ricerca di un computer all-in-one di alta classe, non cercare oltre! Amazon sta offrendo una promozione da non perdere sull’Apple iMac 2020. Normalmente venduto a un prezzo molto più alto, ora puoi mettere le mani su questo gioiello della tecnologia a soli 799 euro, con un incredibile sconto del 36%!

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 450 euro sul prezzo di listino, oltre ad effettuare il pagamento in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Un’offerta del genere è davvero fuori dal comune, non fartela scappare!

Tutte le specifiche tecniche dell’Apple iMac 2020

Parliamo ora delle specifiche tecniche di questo capolavoro. Il 2020 Apple iMac è noto per il suo stupendo display Retina 4K, che ti offre immagini cristalline e dettagliate, ideale per il design, la fotografia o semplicemente per goderti i tuoi film e programmi TV preferiti.

Sotto il suo elegante design, l’iMac ospita un potente processore Intel di decima generazione che assicura velocità e prestazioni senza pari. Accompagnato da un’ampia memoria RAM e da una capacità di archiviazione super veloce, il multitasking e l’archiviazione non saranno mai stati così fluidi.

Ma non finisce qui. Con la sua grafica avanzata, questo iMac è perfetto per i creativi, i giocatori e chiunque desideri prestazioni grafiche di primo livello.

E non dimentichiamo la sua Webcam ad alta definizione e il sistema audio stereo migliorato, che rendono le videochiamate e l’ascolto della musica un’esperienza davvero piacevole.

Insomma, un’offerta come questa non capita spesso. Se stai considerando di aggiornare il tuo computer o semplicemente desideri un’esperienza informatica di alto livello, non lasciarti sfuggire questa occasione. Oggi l’Apple iMac 2020 è disponibile su Amazon a soli 799 euro grazie ad un mega sconto del 36%. Un’offerta del genere è davvero fuori dal comune, non fartela scappare!

