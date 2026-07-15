Apple ha nascosto una funzione perfetta per un telefono semplice all'interno del tuo iPhone: ecco come attivarla

Non serve comprare un altro dispositivo né installare app particolari: basta una funzione poco conosciuta, nata per l’accessibilità, che può aiutare chi vuole tagliare distrazioni, notifiche e uso compulsivo dello smartphone.

Si chiama Accesso Assistito ed è già dentro le impostazioni di iOS. Apple non l’ha pensata come scorciatoia per trasformare l’iPhone in un “dumb phone”, ma il risultato, per molti versi, ci va vicino. Una volta attivata, l’interfaccia cambia: icone più grandi, schermate più pulite, meno app in vista e un uso del telefono più guidato. Poche funzioni, subito riconoscibili.

Il meccanismo è semplice. L’utente decide quali app lasciare disponibili e quali togliere dalla schermata. Si possono tenere Telefono, Messaggi, Fotocamera, Musica o poche altre applicazioni di base, lasciando fuori social network, browser, giochi e piattaforme video. L’iPhone resta un iPhone, certo. Ma smette di essere sempre quel flusso continuo di notifiche, richiami e tentazioni.

La funzione nascosta che trasforma l’iPhone in un telefono essenziale

Apple ha introdotto questa modalità per aiutare persone con esigenze cognitive specifiche, anziani o utenti che hanno bisogno di un’esperienza più chiara e lineare. Negli ultimi mesi, però, Accesso Assistito è stato riscoperto anche da chi cerca un modo pratico per fare un po’ di digital detox senza passare a un secondo telefono.

Uno smartphone con schermata essenziale su una scrivania, simbolo di un uso più minimalista e con meno distrazioni.

Apple non presenta Accesso Assistito come una funzione contro lo smartphone. E non è un dettaglio. Nel linguaggio dell’azienda rientra tra le opzioni di accessibilità, cioè tra quegli strumenti pensati per rendere i dispositivi più facili da usare a persone con bisogni diversi. È una linea molto Apple: non parlare di rinunce, ma di personalizzazione.

La parola “dumb phone”, del resto, arriva più dagli utenti, dai forum e dalle discussioni online che dalla comunicazione dei grandi produttori. Di solito indica telefoni con poche funzioni: chiamate, messaggi e poco altro. Qui, invece, la logica è diversa. L’hardware resta quello dell’iPhone, con fotocamera, connessione dati, Face ID e servizi Apple. A cambiare è l’esperienza d’uso: meno app, meno passaggi, meno distrazioni a portata di dito.

C’è anche un motivo molto concreto. Un iPhone in modalità essenziale può essere utile per un figlio al primo telefono, per un genitore anziano, per chi deve essere reperibile al lavoro ma non vuole essere risucchiato dalle notifiche. “Mi basta poter chiamare e ricevere messaggi”: è la frase che molti ripetono quando cercano un’alternativa ai telefoni tradizionali. In questo caso, la risposta è già dentro iOS.

Come attivarla passo dopo passo dalle impostazioni di iOS

Per attivare Accesso Assistito bisogna aprire Impostazioni, entrare in Accessibilità e scorrere fino alla voce Accesso Assistito. Da lì parte la configurazione guidata: si sceglie l’ID Apple, si decide l’aspetto della schermata — a righe o a griglia — e soprattutto si selezionano le app da lasciare disponibili. È in quel momento che l’iPhone comincia davvero a cambiare volto.

Durante la procedura, iOS chiede anche quali funzioni permettere dentro ogni app. In Messaggi, per esempio, si può scegliere se consentire conversazioni con tutti o solo con contatti selezionati. In Telefono, si può limitare l’uso a determinate chiamate. Non è solo una questione di icone nascoste: la modalità può ridurre anche alcuni comportamenti. Meno rumore, più controllo.

Alla fine viene richiesto un codice di uscita, che può essere diverso dal normale codice di sblocco. Per avviare la modalità, si torna in Accesso Assistito e si seleziona “Avvia Accesso Assistito”. Per uscirne, di norma, si preme tre volte il tasto laterale e si inserisce il codice scelto. Su alcuni modelli o versioni di iOS i nomi delle voci possono cambiare leggermente, ma il percorso resta quello: Impostazioni, Accessibilità, Accesso Assistito.

Limiti, vantaggi e casi d’uso per ridurre le distrazioni digitali

Il vantaggio più evidente è la riduzione delle distrazioni. Un iPhone semplificato non cancella internet, ma rende meno immediato aprire un social, controllare l’ennesima notifica o saltare da un’app all’altra senza pensarci. Per molti è proprio questo il punto: mettere un ostacolo. Piccolo, ma sufficiente a spezzare l’automatismo.

I limiti, però, ci sono. Accesso Assistito non trasforma l’iPhone in un vecchio cellulare in senso tecnico. La connessione resta disponibile, le app escluse possono tornare accessibili uscendo dalla modalità e il dispositivo resta dentro l’ecosistema iOS. Non è una cassaforte contro la distrazione. È piuttosto uno strumento di gestione, che funziona se chi lo usa accetta davvero quella barriera.

Gli usi possibili sono diversi. Può servire durante lo studio, nei fine settimana, la sera dopo il lavoro o in vacanza, quando si vogliono mantenere chiamate, messaggi e magari le mappe, senza portarsi dietro tutto il peso dello smartphone. Può essere impostato anche su un iPhone secondario, magari un modello meno recente, e diventare così un telefono di emergenza o un dispositivo più semplice per un familiare.

In fondo, la soluzione è meno drastica di quanto sembri. Non chiede di rinunciare all’iPhone, ma di fissare dei confini. Ed è qui che una funzione nata per l’accessibilità incontra una richiesta sempre più diffusa: usare la tecnologia, senza farsela correre dietro per tutto il giorno.