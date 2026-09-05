Apple ha deciso: smetterà di vendere questi prodotti, utenti increduli

Apple potrebbe prepararsi a un importante riordino del suo catalogo, con diversi prodotti recenti destinati a lasciare spazio alle nuove generazioni in arrivo.

Il possibile taglio riguarderebbe dispositivi ancora molto popolari, dagli iPhone agli Apple Watch fino agli accessori per la casa. Per ora si tratta di indiscrezioni, ma la strategia sarebbe coerente con quanto visto negli ultimi anni dopo i principali eventi di Cupertino.

I modelli a rischio: da iPhone 17 Pro ad Apple TV 4K

La lista dei prodotti che Apple potrebbe togliere dal listino ufficiale è lunga. Dentro ci sarebbero iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone 16, iPhone 16 Plus, Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3, AirPods 4, Apple TV 4K di terza generazione, HomePod di seconda generazione e HomePod mini di prima generazione. Dieci nomi in tutto, distribuiti tra quasi tutte le famiglie principali del mondo Apple.

A sorprendere è soprattutto la presenza di dispositivi ancora recenti, tutt’altro che fuori mercato. “Se spariscono davvero tutti insieme, sarà un bel taglio”, ha commentato un rivenditore europeo sentito da alcuni blog di settore, parlando del possibile riordino degli scaffali dopo il keynote. Per ora, però, restano indiscrezioni. La conferma arriverà solo dopo la presentazione del 9 settembre.

Perché Apple elimina i vecchi dispositivi quando arrivano le nuove generazioni

Non sarebbe una novità. Quando presenta una nuova linea, Apple di solito toglie dal proprio store i modelli Pro dell’anno prima, così da lasciare spazio ai dispositivi appena annunciati. Se davvero arriveranno iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, l’uscita di scena di iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max seguirebbe una strada già vista.

Lo stesso discorso vale per Apple Watch Series 11 e Apple Watch Ultra 3, che potrebbero essere sostituiti da Series 12 e Ultra 4. Anche gli AirPods 4 rischiano di lasciare il posto agli attesi AirPods 5, probabilmente ancora in due versioni: una con cancellazione attiva del rumore e una senza. Meno modelli, meno confusione. È una scelta commerciale, prima ancora che tecnica.

Le incognite su iPhone 16, rincari e possibili conferme a listino

Il nodo più delicato resta quello di iPhone 16 e iPhone 16 Plus. Di solito Apple conserva alcuni modelli non Pro come alternative più economiche, ma questa volta la situazione sembra meno semplice. Secondo le ricostruzioni dei siti specializzati, iPhone 18 e iPhone Air 2 potrebbero arrivare solo nella primavera del 2027, lasciando così scoperta una fascia intermedia del catalogo.

Per questo Cupertino potrebbe anche decidere di tenere in vendita qualche modello più vecchio, magari con un prezzo ritoccato. Sullo sfondo c’è poi il tema dei rincari Apple, che negli ultimi cicli di prodotto ha pesato sulle scelte di utenti e rivenditori. Un iPhone meno recente, venduto a una cifra più bassa, può servire anche a evitare che troppi clienti si spostino sul ricondizionato. La decisione finale sarà chiara dopo l’evento: fino ad allora, la lista dei dieci prodotti resta probabile, ma non definitiva.