Apple ha deciso di regalarti queste funzionalità in modo gratuito

La conferma è arrivata da Cupertino nel settembre 2026, infilata tra i materiali di lancio dei nuovi iPhone 18 Pro. Un dettaglio, solo in apparenza. Perché il servizio, nato per chiedere aiuto dove non ci sono né rete cellulare né Wi-Fi, negli anni è diventato una funzione sempre più presente nell’ecosistema della società californiana.

La decisione è stata comunicata da Apple quasi sottovoce, a margine della presentazione dei nuovi iPhone 18 Pro. Non un annuncio dedicato, ma una nota nel comunicato ufficiale. Una scelta in linea con lo stile dell’azienda quando preferisce non aprire troppo presto il capitolo dei costi di un servizio ancora in crescita.

Il punto, però, è chiaro: le funzioni satellitari resteranno gratuite per un altro anno sugli iPhone compatibili già in uso. La nuova proroga sposta più avanti una scadenza che, per alcuni utenti, nel corso del 2026 avrebbe potuto trasformarsi in un abbonamento o in una tariffa dedicata. Per ora, quindi, niente addebiti e niente listini. Cupertino prolunga il periodo gratuito e mantiene aperto l’accesso a una tecnologia presentata fin dall’inizio come un aiuto nei momenti difficili: escursioni in zone isolate, viaggi lontano dai centri abitati, aree senza copertura mobile.

iPhone 14, 15 e 16: chi continua a usare il servizio gratis

La proroga riguarda gli attuali possessori di iPhone 14, iPhone 15 e iPhone 16 nei Paesi in cui il servizio satellitare è disponibile e sui dispositivi attivati secondo le condizioni fissate da Apple. Per chi ha un iPhone 14, in particolare, è la terza estensione del periodo gratuito dopo i due anni promessi al lancio nel 2022. Il funzionamento resta legato all’attivazione del dispositivo e alla disponibilità del servizio nei singoli mercati.

Uno smartphone in un rifugio di montagna richiama l’uso delle funzioni satellitari per comunicare anche senza rete mobile.

Chi ha comprato un modello compatibile nei Paesi supportati continuerà dunque a usare SOS Emergenze via satellite, la condivisione della posizione e le altre funzioni abilitate senza costi aggiuntivi per un altro anno. Discorso diverso per i nuovi modelli: chi acquisterà un iPhone 18 Pro, un iPhone 18 Pro Max o il nuovo iPhone Duo avrà il periodo gratuito previsto al momento dell’attivazione, con la formula già adottata da Apple negli anni scorsi. Una differenza tecnica, certo, ma importante per chi tiene d’occhio le scadenze.

Dall’SOS ai messaggi: il servizio satellitare è cresciuto

La connettività satellitare su iPhone è arrivata nel 2022 con la famiglia iPhone 14. All’inizio serviva soprattutto per le emergenze: permetteva di contattare i soccorsi con SOS Emergenze via satellite e di condividere la propria posizione nell’app Dov’è anche senza rete cellulare o Wi-Fi. Poi, passo dopo passo, Apple ha allargato il servizio. Sono arrivati i Messaggi via satellite e, nei Paesi in cui è disponibile, l’assistenza stradale via satellite, pensata per chi resta bloccato in auto fuori dalle zone coperte dagli operatori mobili.

L’idea dichiarata dall’azienda è semplice: permettere agli utenti di restare raggiungibili o di chiedere aiuto anche nei luoghi più isolati. In montagna, su strade secondarie, durante viaggi in aree remote. Sono questi gli esempi che Apple richiama più spesso quando parla del valore delle comunicazioni satellitari integrate nello smartphone.

Prezzi ancora nel cassetto: la mossa prudente di Cupertino

Il nodo resta quello dei prezzi. Apple non ha detto quanto costeranno le funzionalità satellitari quando finirà il periodo gratuito. E non ha chiarito se tutto sarà raccolto in un unico pacchetto o se alcune funzioni, soprattutto quelle legate alla sicurezza, resteranno gratuite. Il silenzio lascia aperte più strade. Cupertino potrebbe mantenere senza costi le opzioni essenziali, come SOS Emergenze via satellite, e far pagare solo i servizi più estesi, dai messaggi all’assistenza collegata.

Oppure potrebbe continuare a rimandare il passaggio a pagamento, come già successo con le proroghe precedenti. Per ora la linea sembra questa: far usare il servizio prima di pensare agli incassi. Più utenti lo provano, più la tecnologia diventa familiare dentro l’ecosistema Apple. Solo più avanti l’azienda deciderà se trasformare le comunicazioni satellitari in un vero abbonamento o lasciarle come valore aggiunto dell’iPhone.