Apple evidenzia le funzionalità video di iPhone 14 Pro in un nuovo annuncio girato in Turchia

Questa settimana, Apple ha sorpreso gli appassionati di tecnologia con la condivisione di una nuova pubblicità dedicata all’iPhone 14 Pro. Questo spot mette in risalto le straordinarie capacità video del dispositivo e porta gli spettatori in un’avventura ad alto tasso di adrenalina. Intitolato “The Great Escape”, il video è stato girato interamente con un iPhone 14 Pro e ambientato nelle suggestive strade storiche di Istanbul, Turchia.

iPhone 14 Pro dimostra ancora cosa sa fare attraverso una pubblicità girata in Turchia

L’annuncio è stato descritto come una “storia di inseguimento ricca di azione ambientata nelle strade storiche del Grand Bazaar di Istanbul”. Questo video di due minuti è stato realizzato utilizzando tutte le funzionalità che l’iPhone 14 Pro ha da offrire, dimostrando così il potenziale creativo della fotocamera di questo dispositivo di punta.

Tra le caratteristiche messe in risalto, troviamo la fotocamera Macro, che consente di scattare fotografie dettagliate a distanza ravvicinata, la modalità cinematografica, che permette di ottenere scatti con uno sfondo sfocato e un aspetto più cinematografico, e la modalità azione, che garantisce una migliore stabilizzazione dell’immagine durante riprese in movimento.

Il video “The Great Escape” presenta due skateboarder che, mentre fuggono dalla polizia, compiono acrobazie estreme, il tutto mentre si riprendono con l’iPhone 14 Pro. L’annuncio vanta un cast interamente turco, con la direzione di Sinan Sevinc e le interpretazioni di Bartu Küçükçağlayan, Dougie George e Melis Sakaoğlu. La colonna sonora del video è “The Great Escape” dei Golden Day, e la traccia può essere ascoltata su Apple Music.

Al momento, lo spot è stato trasmesso esclusivamente in Turchia e non è ancora chiaro se Apple intenda adattarlo per altri paesi. La società ha una lunga tradizione di creare annunci pubblicitari esclusivi per regioni specifiche, al fine di raggiungere al meglio il proprio pubblico di riferimento.

L’iPhone 14 Pro, presentato lo scorso anno, è stato accolto con grande entusiasmo per le sue specifiche tecniche di alto livello. Dotato di una fotocamera principale da 48 megapixel e di un nuovo display sempre attivo con Dynamic Island, questo smartphone rappresenta attualmente il top di gamma dell’iPhone. Tuttavia, con soli tre mesi rimanenti fino all’annuncio del nuovo iPhone di prossima generazione, previsto per settembre, gli appassionati di Apple sono già in attesa di scoprire quali nuove funzionalità e miglioramenti verranno introdotti.

La nuova pubblicità di iPhone 14 Pro, girata in Turchia e dedicata alle sue eccezionali capacità video, offre uno sguardo coinvolgente sulle potenzialità creative del dispositivo. Apple continua a stupire il pubblico con le sue campagne pubblicitarie innovative.