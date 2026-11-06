Apple esaminerà i contenuti condivisi: in caso di anomalie, scatterà il blocco

La novità, annunciata in un documento di supporto del 3 novembre 2026, riguarda i contenuti condivisi con l’opzione “Chiunque abbia il link”: foto, video e file che possono circolare fuori dal controllo diretto dell’utente. L’obiettivo dichiarato è limitare la diffusione di materiale ritenuto dannoso sulle piattaforme Apple. Ma la misura tocca un punto sensibile: il confine tra sicurezza, privacy e chiarezza delle regole.

Il cambiamento riguarda solo i link aperti, cioè l’opzione “Chiunque abbia il link” presente in Foto di iCloud e iCloud Drive. In questi casi, spiega il documento citato da The Verge e MacRumors, il contenuto “diventa accessibile ad Apple” per permettere una verifica sulla sua eventuale natura dannosa.

Resta fuori, almeno secondo quanto scritto dall’azienda, l’altra modalità di condivisione: “Persone che scegli”. Qui l’accesso resta limitato agli utenti invitati o approvati dal proprietario del file. La differenza è importante. Un link pubblico iCloud, infatti, può essere inoltrato, copiato, salvato in una chat o finire in un forum. Da quel momento può circolare molto più facilmente.

Il documento ricorda anche un dettaglio tecnico già noto: un file condiviso con link pubblico iCloud non è protetto dalla crittografia end-to-end, nemmeno se l’utente ha attivato la Protezione avanzata dei dati. In sostanza, “chiunque abbia il link, inclusa Apple”, può accedere al contenuto. Con iOS 27.3, però, Apple dice di voler passare a un controllo attivo.

File rimossi, account bloccati e possibili segnalazioni alle autorità

Se un utente prova a caricare o condividere materiale ritenuto non conforme, Apple potrà intervenire direttamente sul contenuto. Il documento parla di file che possono essere spostati, respinti, modificati, rimossi o eliminati. Una formula ampia, che lascia all’azienda un margine d’azione significativo sui contenuti condivisi tramite link pubblico.

Uno smartphone mostra le impostazioni di condivisione tramite link nel cloud, richiamando i controlli sui link pubblici di iCloud.

Non finisce qui. Le nuove condizioni prevedono anche la possibilità di bloccare o disattivare l’account Apple dell’utente coinvolto. E di impedirgli di crearne uno nuovo usando lo stesso indirizzo email o lo stesso numero di telefono. Una misura pesante, soprattutto per chi usa quell’account per accedere a backup, servizi, acquisti, abbonamenti e dispositivi personali.

Il testo aggiunge che, quando lo riterrà necessario, Apple potrà coinvolgere le forze dell’ordine. Non vengono però indicati esempi concreti di materiale vietato. MacRumors ha ipotizzato che il riferimento possa riguardare malware o contenuti di abuso sessuale su minori, anche per il richiamo alle autorità. Ma è una lettura del sito specializzato, non una definizione data da Cupertino.

Restano dubbi su contenuti “dannosi”, criteri di controllo e diritto di appello

Il punto più delicato è la definizione di contenuto dannoso. Nel documento, almeno nella versione richiamata dai media statunitensi, Apple non chiarisce quali categorie rientrino in questa formula. Non dice nemmeno se i controlli saranno automatici, affidati a persone in carne e ossa, o basati su entrambi i sistemi. La domanda, per molti utenti, è semplice: chi decide e con quali criteri?

Manca anche un passaggio chiaro sul diritto di appello. Il testo non spiega come un utente possa contestare la rimozione di un file o la disattivazione dell’account. Non indica tempi, canali o procedure per chiedere una nuova valutazione. Un’assenza non da poco, perché un account Apple bloccato può incidere su fotografie, documenti, dispositivi e servizi collegati.

C’è poi il tema dei link già creati. MacRumors ha segnalato che il documento non precisa se i nuovi controlli riguarderanno solo i collegamenti generati dopo l’aggiornamento a iOS 27.3 oppure anche quelli pubblicati in passato. Sembra un dettaglio tecnico, ma non lo è: molti utenti condividono album, cartelle di lavoro o archivi familiari con link rimasti attivi per mesi.

La misura arriva dopo anni di confronto sulla sicurezza di iCloud. Nel 2021, secondo quanto riportato da iThinkDiff, Apple aveva confermato controlli sulla posta iCloud, che non è protetta da crittografia end-to-end, per individuare materiale di abuso sessuale su minori. Nel dicembre 2022, invece, la società aveva rinunciato al piano per rilevare quel materiale dentro Foto di iCloud.

Quando arriva iOS 27.3 e cosa cambia per iPhone, iPad, Mac e Vision Pro

Le prime versioni di prova di iOS 27.3 per sviluppatori sono state distribuite il 3 novembre 2026, secondo The Verge, insieme alle versioni equivalenti per iPadOS, macOS e visionOS. La versione finale è attesa a dicembre, stando alle indicazioni riportate dai siti specializzati. Apple, però, non ha ancora indicato una data precisa per il rilascio al pubblico.

Per ora, quindi, il cambiamento non riguarda la maggior parte degli utenti iPhone, iPad, Mac e Vision Pro. Diventerà concreto con l’arrivo degli aggiornamenti stabili, sempre che la funzione sia disponibile nel Paese o nella regione dell’utente. Il documento, infatti, precisa che non tutte le opzioni sono attive ovunque.

L’impatto pratico dipenderà da come ciascuno usa iCloud Drive e Foto di iCloud. Chi condivide file solo con persone selezionate non dovrebbe vedere cambiamenti diretti, almeno in base a quanto pubblicato finora. Chi invece usa spesso link pubblici — per lavoro, scuola, archivi fotografici o invii rapidi — dovrà tenere conto di una novità sostanziale: quei contenuti potranno essere esaminati da Apple e, in caso di violazione delle regole, rimossi o segnalati.