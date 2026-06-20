Apple entra nella robotica: in arrivo lo schermo smart per la casa con un braccio motorizzato

Apple starebbe lavorando a una delle più grandi trasformazioni della sua storia recente. Le indiscrezioni emerse negli ultimi giorni raccontano infatti un 2027 ricco di novità.

Dopo anni di aggiornamenti graduali, il colosso di Cupertino sembra pronto a celebrare il ventesimo anniversario dell’iPhone con una serie di prodotti destinati a segnare una nuova fase dell’ecosistema Apple.

Al centro dei rumor c’è quello che molti osservatori definiscono già come l’iPhone più importante dai tempi del modello originale. Secondo le anticipazioni, Apple starebbe sviluppando uno smartphone con un design quasi interamente in vetro, caratterizzato da bordi estremamente sottili e da uno schermo capace di occupare praticamente tutta la superficie frontale.

L’obiettivo sarebbe quello di offrire un dispositivo dall’aspetto futuristico, eliminando sempre più elementi visibili come fotocamere e sensori. Alcune indiscrezioni parlano infatti dell’integrazione dei componenti sotto il display, una soluzione che consentirebbe di ottenere una superficie quasi completamente uniforme.

Questa evoluzione arriverebbe in un momento particolare per Apple, che negli ultimi anni ha puntato molto sul nuovo linguaggio grafico “Liquid Glass”, una filosofia di design che potrebbe rappresentare il ponte verso l’hardware del futuro.

AirPods con fotocamera: il progetto più sorprendente

Tra le indiscrezioni più curiose spicca quella relativa a una nuova generazione di AirPods dotati di fotocamere integrate. Non si tratterebbe di un sistema pensato per scattare fotografie, ma di una tecnologia destinata ad aiutare l’intelligenza artificiale a comprendere meglio l’ambiente circostante.

L’idea sarebbe quella di fornire a Siri informazioni visive in tempo reale, consentendo all’assistente vocale di riconoscere oggetti, luoghi e situazioni. Una funzione che potrebbe rappresentare un passaggio intermedio verso futuri occhiali intelligenti sviluppati direttamente da Apple.

Se confermato, sarebbe uno dei cambiamenti più radicali mai introdotti nella famiglia AirPods.

Il tema dei dispositivi pieghevoli continua a essere centrale nei piani dell’azienda. Diverse fonti sostengono che il primo iPhone pieghevole potrebbe arrivare tra il 2026 e il 2027, mentre sarebbe già in fase di studio una seconda generazione destinata a migliorare autonomia, software e affidabilità.

Negli ultimi mesi sono emersi numerosi indizi anche all’interno dei software Apple. Alcuni riferimenti individuati nelle versioni beta di iOS e macOS mostrerebbero infatti funzionalità progettate per schermi flessibili e dimensioni variabili, elementi che alimentano ulteriormente le speculazioni sull’arrivo di nuovi prodotti pieghevoli.

Per Apple sarebbe una sfida importante, considerando che il mercato dei foldable è già presidiato da concorrenti come Samsung e altri produttori Android.

Una strategia che guarda oltre lo smartphone

Il quadro che emerge dai rumor è quello di un’azienda intenzionata ad andare oltre il semplice aggiornamento annuale degli iPhone. L’integrazione tra intelligenza artificiale, dispositivi indossabili e nuovi formati hardware potrebbe rappresentare il vero filo conduttore del prossimo decennio Apple.

Naturalmente si tratta ancora di indiscrezioni e nessuno di questi prodotti è stato confermato ufficialmente da Apple. Tuttavia, la quantità di informazioni provenienti da fonti considerate affidabili lascia intendere che il 2027 potrebbe essere ricordato come uno degli anni più importanti nella storia dell’azienda di Cupertino.