Apple dopo anni è finalmente riuscita a risolvere questo fastidioso problema

Da anni chi usa i portatili Apple più potenti aspetta un cambiamento che potrebbe risolvere alcuni compromessi diventati particolarmente evidenti nell’uso quotidiano e professionale.

Le nuove indiscrezioni sul MacBook Pro parlano di un possibile ripensamento che coinvolgerebbe più aspetti del dispositivo. Tra design e display, le novità attese potrebbero cambiare il modo di lavorare in mobilità. Resta però da capire quali soluzioni arriveranno davvero e quando Apple deciderà di presentarle.

Il peso del 16 pollici nel mirino: il MacBook Pro potrebbe diventare davvero più comodo da portare

Il punto più concreto riguarda il MacBook Pro da 16 pollici. È una macchina molto amata da sviluppatori, videomaker e fotografi, ma negli spostamenti di tutti i giorni il peso si sente. Eccome.

Secondo le indiscrezioni, Apple avrebbe rivisto la disposizione interna dei componenti, riducendo alcune parti e ripensando il telaio per arrivare a un portatile più leggero. Numeri ufficiali, per ora, non ce ne sono. E da Cupertino non è arrivata alcuna conferma. Però la direzione sembra chiara: rendere il modello più grande meno scomodo nello zaino, in treno, in aeroporto, nelle giornate divise tra ufficio e set.

Non è un dettaglio da poco. Chi lavora otto o dieci ore al giorno con un MacBook Pro 16” conosce bene il compromesso: tanta potenza e tanto schermo, ma meno agilità. Ed è proprio questo che spesso spinge a scegliere il 14 pollici, anche quando servirebbe più spazio.

Tandem OLED e Dynamic Island: il display diventa il cuore del nuovo MacBook Pro

La seconda novità passerebbe dallo schermo. Il prossimo MacBook Pro potrebbe essere il primo della linea con un display Tandem OLED, tecnologia già legata ai dispositivi Apple più avanzati e basata su due strati OLED sovrapposti. Tradotto: più luminosità, neri più profondi e una resa migliore per grafica, montaggio video e color correction.

Anche in questo caso serve cautela, perché si parla di informazioni non ufficiali, arrivate da fonti della filiera e dagli aggiornamenti raccolti da Gurman. Ma il passo avrebbe senso, soprattutto per una gamma Pro che da sempre punta molto sulla qualità del display.

In parallelo, la Dynamic Island potrebbe prendere il posto dell’attuale notch, portando sul Mac una soluzione già vista su iPhone: notifiche, controlli rapidi e attività in tempo reale nella parte alta dello schermo. Se ben integrata, potrebbe essere utile. Se gestita male, invece, rischierebbe di diventare solo un elemento in più da sopportare.

Touchscreen e chip M5 Pro/Max: Apple prova a cambiare le regole del Mac

Il cambiamento più delicato sarebbe però l’arrivo del touchscreen sul MacBook Pro. Una scelta che segnerebbe una rottura netta con la storia del Mac. Per anni Apple ha difeso la separazione tra iPad e Mac, tra comandi touch e puntatore, richiamando anche una visione cara a Steve Jobs.

Ora, secondo i report, l’azienda starebbe lavorando a una versione di macOS capace di gestire meglio il tocco, senza trasformare il portatile in un iPad con tastiera. E non sarebbe una sfida banale: icone, menu, finestre e gesture dovrebbero convivere senza creare confusione.

Sul fronte delle prestazioni, i modelli attesi monterebbero i nuovi chip M5 Pro e M5 Max, pensati per dare più potenza ed efficienza nei lavori pesanti. Alcune ricostruzioni parlano anche di una possibile accelerazione verso la futura generazione M7, con maggiore attenzione all’intelligenza artificiale on-device. Per gli utenti, però, la domanda resta molto più semplice: il nuovo MacBook Pro sarà finalmente potente senza essere scomodo? Apple, stavolta, sembra voler rispondere proprio a questo.