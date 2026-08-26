Apple ha scelto il partner sbagliato e a pagarne le conseguenze potrebbero essere gli acquirenti di iPhone

Apple ha valutato la possibilità di coinvolgere la cinese CXMT nella fornitura di memorie DRAM per iPhone, con l’obiettivo di ampliare la filiera e ridurre la dipendenza da Samsung e SK Hynix. Secondo le ricostruzioni della stampa asiatica, però, il produttore cinese non sarebbe riuscito a proporre condizioni economiche più vantaggiose rispetto ai due principali fornitori sudcoreani.

Il tentativo mostra quanto sia diventato delicato il mercato delle memorie per smartphone: tra domanda crescente legata all’intelligenza artificiale, capacità produttiva limitata e tensioni geopolitiche, ottenere componenti avanzati a prezzi più bassi è sempre più difficile.

La mossa su CXMT per mettere pressione a Samsung e SK Hynix

La strategia di Apple era piuttosto chiara: portare al tavolo un terzo fornitore credibile, la cinese ChangXin Memory Technologies, meglio conosciuta come CXMT, per ridurre il peso contrattuale di Samsung Electronics e SK Hynix.

È una tattica già vista in altri segmenti della filiera Apple: aumentare il numero dei partner significa ridurre la dipendenza da pochi fornitori e ottenere maggiore margine nelle trattative.

Secondo DigiTimes, Apple avrebbe valutato anche altri produttori cinesi e avrebbe portato avanti test sui componenti CXMT oltre una fase puramente esplorativa. L’obiettivo sarebbe stato quello di capire se le memorie LPDDR5X del gruppo potessero rappresentare una reale alternativa per alcuni dispositivi.

Il problema, però, sarebbe emerso sul prezzo. CXMT non avrebbe offerto quotazioni sufficientemente più basse rispetto a Samsung e SK Hynix, rendendo meno efficace il tentativo di Apple di aumentare la pressione sui fornitori tradizionali.

Perché i chip cinesi non sono diventati l’alternativa economica

Uno dei nodi principali riguarda la produzione. Le restrizioni statunitensi all’esportazione di tecnologie avanzate limitano l’accesso di CXMT ad alcune apparecchiature utilizzate nella fabbricazione dei semiconduttori più evoluti.

Il gruppo cinese deve quindi affidarsi maggiormente a processi produttivi basati su tecnologie meno avanzate rispetto a quelle disponibili per i principali concorrenti internazionali. Questo può tradursi in una maggiore complessità produttiva e in costi meno competitivi.

Secondo le ricostruzioni riportate dalla stampa asiatica, CXMT dovrebbe lavorare un numero superiore di wafer per raggiungere rese e volumi paragonabili a quelli dei principali produttori sudcoreani.

Se produrre la memoria costa di più, diventa naturalmente più difficile proporre ad Apple un prezzo significativamente inferiore.

C’è poi il tema della capacità produttiva. Diversi produttori cinesi di smartphone avrebbero già stretto accordi di fornitura con CXMT, impegnando una parte della produzione disponibile. In questo scenario, il gruppo avrebbe meno necessità di conquistare Apple attraverso forti sconti.

Il mercato DRAM si stringe tra smartphone e server per l’intelligenza artificiale

La vicenda si inserisce in un momento particolarmente complesso per il mercato delle DRAM. La domanda non arriva più soltanto da smartphone, tablet e computer, ma anche dai server dedicati all’intelligenza artificiale.

I grandi produttori stanno investendo sempre di più nelle memorie ad alte prestazioni destinate ai data center, in particolare nelle HBM, fondamentali per acceleratori e sistemi dedicati all’AI.

Quando una parte maggiore della capacità produttiva viene destinata a questi componenti, può ridursi lo spazio disponibile per altre tipologie di memoria. Questo contribuisce a mantenere alta la pressione sui prezzi e riduce il potere negoziale dei grandi clienti.

Per Apple il tema è particolarmente importante, perché i volumi degli iPhone richiedono forniture enormi e regolari. Anche variazioni relativamente piccole nel prezzo dei componenti possono avere un impatto significativo sui costi complessivi di produzione.

A rendere la situazione ancora più delicata c’è il fattore geopolitico. Negli Stati Uniti l’eventuale utilizzo di memorie prodotte da aziende cinesi da parte di Apple è stato più volte oggetto di attenzione politica e istituzionale.

Cosa può cambiare per i prossimi iPhone

Per chi acquista un iPhone, questioni come wafer, processi produttivi e contratti tra fornitori possono sembrare lontane. In realtà incidono direttamente sui costi industriali del dispositivo.

Le memorie DRAM hanno un ruolo sempre più importante negli smartphone di fascia alta, soprattutto con l’aumento delle funzioni legate a fotografia computazionale, gaming e intelligenza artificiale on-device.

Se Apple dovesse trovarsi a pagare di più i componenti, avrebbe diverse possibilità. Potrebbe assorbire una parte dell’aumento riducendo i propri margini, intervenire sulle configurazioni dei dispositivi oppure compensare i costi attraverso una diversa struttura dei prezzi.

Questo non significa automaticamente che i prossimi iPhone costeranno di più. Il prezzo finale dipende da numerosi fattori, tra cui costo degli altri componenti, cambi valutari, strategia commerciale e posizionamento dei diversi modelli.

Il punto, però, resta: se CXMT non riesce a rappresentare una vera alternativa economica a Samsung e SK Hynix, Apple dispone di meno leve per negoziare al ribasso il prezzo delle memorie.

La vicenda mostra quindi quanto sia difficile diversificare davvero una filiera tecnologica avanzata. Tecnologia, capacità produttiva, domanda legata all’AI e geopolitica finiscono tutte per pesare sulla stessa trattativa. E quello che accade tra i produttori di chip può, prima o poi, riflettersi anche sui dispositivi che arrivano nei negozi.