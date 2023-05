Apple custodia MagSafe al 15% in meno: APPROFITTANE ORA!

È il momento di afferrare l’opportunità e acquistare la custodia per iPhone di alta qualità che hai sempre desiderato. L’Apple Custodia MagSafe di colore mezzanotte è attualmente disponibile su Amazon a un prezzo scontato di 58,99€! Sì, hai capito bene. Stiamo parlando di un incredibile sconto del 15% sul prezzo originale. Non aspettare troppo, queste offerte non durano per sempre.

L’Apple Custodia MagSafe è realizzata in policarbonato, un materiale noto per la sua resistenza e durata. La custodia è trasparente, il che significa che puoi mostrare l’elegante design del tuo iPhone 14 Pro senza compromettere la protezione. La caratteristica più distintiva di questa custodia è la sua compatibilità con la ricarica wireless, grazie ai magneti che si allineano perfettamente con quelli di iPhone 14 Pro.

Questa caratteristica rende la ricarica wireless ancora più veloce. Non dovrai nemmeno togliere la custodia quando la batteria del tuo iPhone è scarica: basta appoggiare l’iPhone direttamente sull’alimentatore MagSafe o su una base certificata Qi.

In conclusione, l’Apple Custodia MagSafe non è solo una custodia per telefono. È un accessorio progettato con cura che combina funzionalità, stile e durabilità in un unico pacchetto. E ora, grazie a questa offerta imperdibile su Amazon, puoi aggiungere questo accessorio di qualità alla tua collezione a un prezzo notevolmente ridotto. Non perdere questa occasione, clicca sul link e ordina la tua Apple Custodia MagSafe oggi stesso!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.