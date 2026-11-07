Apple ci ha messo 10 anni a risolvere uno dei problemi più fastidiosi sugli iPhone e finalmente ci è riuscita

La traccia è spuntata nel codice della Release Candidate di iOS 27.2, analizzato da Gotechtor.

Chi usa spesso Messaggi su iPhone lo sa bene. Si silenzia una conversazione, magari un gruppo molto attivo con colleghi, amici o genitori della scuola, e gli avvisi smettono di arrivare. Niente suoni, niente vibrazioni. Però quei messaggi finiscono lo stesso nel numero rosso sull’icona dell’app, quello che sulla schermata Home segnala i testi ancora da leggere.

Di fatto, il silenziamento resta a metà. La chat non disturba più con le notifiche, ma il badge di Messaggi continua a crescere, anche se buona parte dei non letti arriva proprio da conversazioni che l’utente aveva scelto di mettere in pausa. A fine giornata ci si ritrova così con decine di messaggi segnati come non letti, senza capire subito quali siano davvero importanti e quali no.

È un fastidio piccolo, certo. Ma quotidiano. Un numero alto sull’icona spinge ad aprire l’app, controllare, scorrere. Poi magari si scopre che quasi tutto arriva da un gruppo già silenziato. Non è un guasto, più una perdita di tempo. E su un telefono che si guarda decine di volte al giorno, anche dettagli così finiscono per pesare.

La novità nel codice della Release Candidate di iOS 27.2

Secondo quanto riportato da Gotechtor, nel codice della Release Candidate di iOS 27.2 è comparso un riferimento a una nuova impostazione pensata per escludere le conversazioni silenziate dal conteggio dei messaggi non letti. In sostanza, Apple starebbe preparando un’opzione per evitare che le chat mute facciano salire il badge rosso di Messaggi.

Uno smartphone con chat silenziata e badge rosso, simbolo del contatore dei non letti che iOS potrebbe correggere in Messaggi.

La funzione, però, al momento non è disponibile. Non compare tra le impostazioni utilizzabili da chi ha già accesso alla build candidata al rilascio. La presenza nel codice dice soltanto che Apple ci sta lavorando, o che almeno sta provando questa strada nei test interni.

Non sarebbe la prima volta che una traccia trovata in una versione preliminare di iOS anticipa una funzione destinata ad arrivare più avanti. Ma vale anche il contrario: non tutto ciò che compare nel codice viene poi attivato in tempi rapidi. Apple, per ora, non ha annunciato nulla e non ha indicato una data.

La modifica riguarderebbe il comportamento dell’app Messaggi, senza bloccare la ricezione dei testi. Le conversazioni resterebbero lì, accessibili come sempre, con tutti i contenuti al loro posto. Cambierebbe solo il modo in cui il sistema decide che cosa deve pesare sul contatore visibile nella schermata Home.

Come cambierebbe l’uso quotidiano di gruppi e chat individuali

Se la nuova impostazione arrivasse davvero, il risultato sarebbe semplice: una chat silenziata potrebbe continuare a ricevere messaggi senza far aumentare il badge dei non letti. Un gruppo capace di accumulare 50 messaggi in una giornata, per esempio, non farebbe più comparire quel numero sull’icona dell’app, se l’utente ha deciso di silenziarlo.

La differenza si vedrebbe soprattutto nei gruppi molto attivi. Chat di condominio, squadre sportive, classi scolastiche, gruppi di famiglia numerosi: conversazioni utili, ma non sempre urgenti. In questi casi il silenziamento diventerebbe più coerente con l’intenzione di chi lo usa: rimandare la lettura, senza essere richiamati di continuo dal telefono.

La novità, stando alle indicazioni emerse, potrebbe non riguardare solo i gruppi. Anche una conversazione individuale silenziata potrebbe essere esclusa dal contatore, dando all’utente un controllo più preciso sui messaggi che devono incidere sul numero mostrato dall’app. È un dettaglio, ma va nella direzione presa da iOS negli ultimi anni: più filtri, più gestione delle notifiche, meno rumore.

Resta comunque un equilibrio delicato. Il badge serve a ricordare che qualcosa è rimasto da leggere. Toglierlo per alcune chat può aiutare, ma può anche far dimenticare messaggi non urgenti. Per questo, se la funzione arriverà al pubblico, è probabile che Apple la presenti come opzione nelle impostazioni di Messaggi, non come modifica imposta a tutti.

Tempi incerti: la funzione potrebbe arrivare dopo iOS 27.2

Il fatto che il riferimento sia presente nella Release Candidate di iOS 27.2 non significa che la funzione arriverà con l’aggiornamento atteso nei prossimi giorni. Anzi, secondo Gotechtor, l’opzione non è attiva nella build attuale. Un segnale che Apple potrebbe averla lasciata nel codice per test successivi o per un rilascio più avanti nel ciclo di iOS 27.

Il calendario, quindi, resta aperto. iOS 27.2 dovrebbe portare altre modifiche e miglioramenti, ma la correzione del badge di Messaggi per le chat silenziate sembra destinata ad attendere. Potrebbe arrivare con un aggiornamento minore, come iOS 27.3, o con una versione successiva. Oppure slittare ancora, se i test interni non saranno considerati sufficienti.

Apple non ha commentato la scoperta. E, come sempre quando si parla di funzioni trovate nel codice, serve prudenza: una voce nascosta non equivale a una promessa pubblica. Per ora, chi silenzia una conversazione continuerà a non ricevere notifiche, ma vedrà comunque quei messaggi contribuire al numero rosso sull’icona.

La direzione, però, sembra chiara. Dopo anni di lamentele informali degli utenti, Apple pare pronta a mettere mano a un comportamento piccolo ma molto visibile nell’uso quotidiano di iPhone. Non una rivoluzione. Piuttosto, una correzione di buon senso. Di quelle che, quando arrivano, fanno chiedere perché ci sia voluto così tanto.