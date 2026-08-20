Un nuovo display per il salotto e homeOS: ecco come Apple vuole rivoluzionare la tua casa

Apple prepara una nuova mossa nella smart home: in arrivo ci sarebbero un nuovo HomePod mini, una Apple TV 4K più potente e soprattutto un display domestico con homeOS, pensato per riportare Cupertino al centro della casa connessa. I prodotti, secondo le indiscrezioni rilanciate da 9to5Mac, sarebbero attesi tra l’autunno 2026 e i primi mesi del 2027. Il punto, però, non è solo l’hardware. Apple avrebbe aspettato che la nuova Siri basata su Apple Intelligence fosse abbastanza pronta per reggere dispositivi capaci non solo di eseguire ordini, ma di parlare davvero con chi vive la casa.

Perché Apple torna sulla domotica dopo anni di attesa

Il ritorno di Apple sulla domotica arriva dopo una lunga pausa. Gli attuali prodotti per la casa, a partire da HomePod mini e Apple TV, sono sul mercato da anni e hanno ricevuto aggiornamenti piuttosto limitati. Nel frattempo la concorrenza si è presa spazio nei soggiorni: Amazon con Echo, Google con Nest, Samsung con SmartThings.

Secondo quanto emerso, Apple avrebbe scelto di non correre finché la nuova Siri non fosse stata pronta per un compito più grande. Non solo timer, musica e luci accese dal divano. L’idea sarebbe una gestione più naturale delle richieste, un dialogo migliore tra dispositivi e risposte più legate a ciò che l’utente sta facendo. Una fonte vicina al settore, citata nei resoconti americani, l’ha messa giù in modo netto: “Senza un assistente più intelligente, il nuovo hardware avrebbe avuto poco senso”.

Per Cupertino è anche una partita di peso. La casa intelligente è uno dei pochi campi in cui Apple non ha dettato il passo come con iPhone, iPad o Apple Watch. Ora l’arrivo dell’intelligenza artificiale cambia le carte. E Apple sembra pronta a rientrare con prodotti più legati tra loro e un nuovo sistema operativo pensato proprio per la casa.

HomePod mini aggiornato: chip S9, connettività N1 e Siri potenziata dall’IA

Il primo tassello sarebbe il nuovo HomePod mini, uno speaker intelligente rivisto soprattutto dentro. Le voci parlano del chip S9, già noto nel mondo Apple, insieme al chip N1 per la connessione wireless e Bluetooth. Niente grandi cambiamenti nel design, almeno per ora. Il grosso del lavoro sarebbe sotto la scocca.

Il chip S9 dovrebbe dare più forza alle funzioni legate ad Apple Intelligence, con una Siri più veloce nel capire richieste articolate e nel seguire il filo di una conversazione. Nella vita di tutti i giorni potrebbe fare la differenza. Abbassare le luci, far partire una playlist, controllare una videocamera e chiedere un’informazione sul calendario non dovrebbe più sembrare una serie di comandi separati.

Il chip N1, invece, punterebbe a rendere più stabile la rete di casa. In un’abitazione piena di dispositivi, tra lampadine, prese, sensori e videocamere, la connessione è spesso il punto debole. Apple lavorerebbe quindi a un HomePod mini più affidabile come centro di controllo, capace di reggere meglio anche quando gli accessori collegati aumentano. Sembrano dettagli. Ma sono proprio questi dettagli a decidere se un prodotto resta acceso tutti i giorni o finisce dimenticato su una mensola.

Apple TV 4K verso l’A17 Pro: più potenza per il salotto di Cupertino

Il secondo aggiornamento riguarda la Apple TV 4K, un dispositivo che negli anni si è tenuto una nicchia fedele, anche se non sempre al centro della scena. Secondo le anticipazioni, Apple starebbe preparando il passaggio dal chip A15 Bionic all’A17 Pro. Un salto che darebbe alla piccola scatola da salotto molta più potenza rispetto al modello attuale.

Anche qui la novità non sarebbe tanto nell’aspetto, quanto in quello che il dispositivo potrebbe fare. Un processore come A17 Pro potrebbe migliorare app, giochi, streaming ad alta qualità e funzioni legate all’IA. È facile immaginare una Apple TV 4K più legata all’assistente vocale, alle videochiamate, ai dispositivi smart e forse anche a servizi interattivi ancora da definire.

Per chi usa già la Apple TV 4K, il tema è molto concreto: risposte più rapide, interfaccia più fluida, vita più lunga del dispositivo. Apple, dal canto suo, potrebbe usare questo aggiornamento per rafforzare il ruolo della Apple TV come ponte tra intrattenimento e controllo della casa. Il salotto, ancora una volta, resta il campo dove Cupertino vuole giocare la sua partita.

Il nuovo hub con display da 7 pollici: homeOS, FaceTime e finestra di lancio

La novità più interessante, però, sarebbe il nuovo hub domestico con display da 7 pollici. Un prodotto inedito per Apple, vicino come idea a dispositivi come Google Nest Hub. Secondo 9to5Mac, dovrebbe avere homeOS, una fotocamera per FaceTime, Siri e un chip A18. La finestra di lancio indicata va da ottobre 2026 ai primi mesi del 2027.

Il display servirebbe a rendere più visibile la smart home Apple. Da lì si potrebbero controllare luci e termostato, vedere chi suona alla porta, gestire promemoria, avviare una videochiamata o leggere informazioni al volo. Tutto da un punto fisso della casa, magari in cucina o in soggiorno, dove oggi molti appoggiano già iPad e iPhone per fare più o meno le stesse cose.

Restano due nodi: il prezzo, che non è ancora emerso, e quanto homeOS sarà davvero diverso da iOS, tvOS e watchOS. Apple, come spesso le capita, sembra voler arrivare più tardi degli altri, ma con un pacchetto più chiuso e controllato. Se le indiscrezioni saranno confermate, la casa diventerà il prossimo terreno su cui Cupertino proverà a tenere insieme hardware, servizi e Apple Intelligence. La promessa è semplice: meno comandi rigidi, più conversazione. E, almeno tra le mura domestiche, meno bisogno di avere sempre il telefono in mano.