Apple cambia guida: Tim Cook lascia, John Ternus nuovo CEO

Dopo quindici anni alla guida di Apple, Tim Cook lascia il ruolo di CEO in un momento delicato, con l’azienda sotto pressione su intelligenza artificiale, produzione globale e nuove categorie di prodotto.

Dal primo settembre il testimone passa a John Ternus, una figura meno esposta ma centrale nelle scelte tecniche degli ultimi anni. È il terzo passaggio al vertice in trent’anni, dopo quello da Steve Jobs a Cook nel 2011.

Una transizione che segna un passaggio vero

Non è solo un cambio di nome al vertice. L’uscita di Tim Cook chiude una fase precisa della storia di Apple, iniziata nel 2011 dopo l’era di Steve Jobs. In questi anni l’azienda è cambiata profondamente, diventando una macchina globale capace di generare numeri che allora sembravano fuori scala.

Cook non esce davvero di scena. Il nuovo ruolo di Executive Chairman lo mantiene al centro delle relazioni più sensibili, soprattutto quelle con governi e istituzioni. Un lavoro che già faceva, ma che ora diventa il suo focus principale, la differenza vera si vedrà altrove, nella gestione quotidiana e nelle scelte di prodotto.

Chi è John Ternus e perché è stato scelto

John Ternus non è un volto da palcoscenico. È entrato in Apple nel 2001 e ha costruito la sua carriera dentro i laboratori, fino a guidare l’ingegneria hardware. Negli ultimi anni ha avuto un ruolo diretto in passaggi decisivi, come la transizione ai chip Apple Silicon e i cambiamenti più profondi nella linea iPhone.

La sua nomina non sorprende chi segue da vicino l’azienda. Apple resta, prima di tutto, una società che vive di prodotti fisici. E mettere un ingegnere alla guida è un segnale preciso su dove si vuole andare.

Non è detto che questo renda Apple più “creativa” o più aggressiva. Ma è probabile che la renda ancora più focalizzata su come i dispositivi vengono progettati e integrati tra loro.

Il bilancio di Cook: crescita enorme, ma non senza crepe

I numeri raccontano una storia chiara. Sotto la gestione di Cook, Apple ha moltiplicato il proprio valore e ha costruito un ecosistema di servizi che oggi pesa quanto intere aziende tech. Prodotti come Apple Watch e AirPods sono diventati categorie autonome, non semplici accessori.

Allo stesso tempo, non tutto ha funzionato. Il progetto legato all’auto è stato abbandonato dopo anni di lavoro, mentre il Vision Pro non ha trovato una diffusione ampia. E poi c’è il tema dell’intelligenza artificiale, dove Apple è rimasta indietro rispetto ad altri attori che si sono mossi prima e con più decisione, è proprio qui che il cambio di leadership pesa di più.

Le sfide immediate: IA, concorrenza e produzione

Ternus prende il controllo in una fase complicata. Sul fronte tecnologico, la competizione non arriva più solo da aziende simili ad Apple. Nvidia sta entrando nel mondo dei PC, mentre altre realtà spingono su dispositivi sempre più legati all’IA.

Nel frattempo, la dipendenza produttiva dalla Cina resta un nodo aperto. La diversificazione verso altri Paesi è in corso, ma non è immediata e comporta costi e rischi.

E poi c’è la questione più visibile: l’intelligenza artificiale. Non basta aggiungere funzioni, serve un cambio di passo che si senta davvero nell’uso quotidiano. Ternus ha già iniziato a muoversi in questa direzione, riorganizzando lo sviluppo attorno a nuove piattaforme.

Un futuro più hardware o qualcosa di diverso?

I primi segnali parlano di nuovi dispositivi: occhiali smart, AirPods evoluti, prodotti per la casa e soluzioni ibride tra hardware e servizi. Non è chiaro quanto di tutto questo arriverà davvero nel breve periodo, ma la direzione sembra più ampia rispetto al passato recente.

Il punto è capire se Apple riuscirà a recuperare terreno dove oggi appare più lenta, senza perdere quello che l’ha resa diversa: il controllo dell’esperienza, dall’hardware al software.

Il cambio al vertice arriva in un momento in cui le aspettative sono alte e il margine di errore sembra più stretto. E per la prima volta da anni, non è così scontato capire in anticipo quale sarà la prossima mossa.