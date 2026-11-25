Immagine generata con AI

A quasi tre anni dall’entrata in vigore del Digital Markets Act, la tensione tra Apple e la Commissione europea sui browser in iOS non si è allentata: si è spostata sul terreno tecnico, dove le regole formali esistono ma la loro applicazione pratica resta bloccata. Le apple browser ios restrizioni non riguardano più un divieto esplicito, ma una serie di condizioni che i developer giudicano inapplicabili.

Da WebKit obbligatorio all’apertura formale: cosa è cambiato con iOS 17.4

Per anni, Apple ha imposto a tutti i browser di terze parti su iOS l’uso esclusivo di WebKit, il motore di rendering alla base di Safari. Significava che Chrome, Firefox e tutti gli altri potevano cambiare interfaccia, ma sotto al cofano girava sempre lo stesso motore Apple.

Con iOS 17.4, rilasciato tra gennaio e febbraio 2024, Apple ha formalmente aperto le porte ai motori alternativi nell’Unione Europea, in risposta alle obbligazioni imposte dal DMA. Una modifica successiva, introdotta con iOS 17.5, ha confermato e consolidato questa apertura. Sul piano normativo, Apple risulta quindi conforme. Sul piano pratico, la situazione è più complicata.

Perché nessun browser alternativo è ancora arrivato su iPhone nell’UE

Nonostante quasi tre anni di requisiti normativi, nessun browser non-WebKit è stato effettivamente lanciato su iOS nell’Unione Europea. Il caso più emblematico è quello di Mozilla, che vorrebbe portare Gecko — il motore che alimenta Firefox su Mac e desktop — sulla versione iPhone del proprio browser.

→ Leggi anche: Firefox intrappolato in WebKit su iPhone: il braccio di ferro con Apple continua

Il problema, secondo Mozilla, sta in una condizione tecnica specifica imposta da Apple: per distribuire un browser con un motore alternativo, gli sviluppatori devono pubblicare un binario separato dell’app. Questo rende impossibile una migrazione silenziosa degli utenti esistenti verso il nuovo motore. Chi usa già Firefox su iPhone non si aggiornerebbe automaticamente alla versione con Gecko: dovrebbe scaricare un’app distinta, con tutto ciò che comporta in termini di perdita di dati, preferenze e base utenti.

Le apple browser ios restrizioni di fatto sopravvivono quindi al cambiamento formale delle regole, trasformandosi da barriere esplicite in ostacoli procedurali che producono lo stesso risultato: nessuna alternativa reale a WebKit su iPhone.

La lettera aperta e la pressione delle imprese europee

A novembre 2026, la situazione è tornata sotto i riflettori grazie a una mossa coordinata. Mozilla, Shopify e una coalizione che rappresenta fino a 55.000 imprese e organizzazioni europee hanno pubblicato una lettera aperta rivolta alle autorità di regolamentazione dell’UE, chiedendo un’applicazione più stringente delle norme sui browser per iPhone.

La lettera chiede esplicitamente all’UE di contestare il controllo di Apple sui browser iPhone, sostenendo che le condizioni tecniche attualmente in vigore rendono di fatto impossibile competere con Safari su iOS. Si tratta di una pressione politica e reputazionale significativa, che arriva da attori di peso — non solo da organizzazioni di advocacy, ma da un’azienda come Shopify con milioni di merchant europei.

→ Leggi anche: Apple in tribunale sulla riparabilità: la battaglia legale su iPhone e diritto alla riparazione

La Commissione europea è attualmente in discussione con Apple proprio su questo punto: le regole che i developer giudicano tali da rendere difficile l’adozione di tecnologie browser concorrenti. È un dialogo aperto, non una procedura formalmente conclusa.

Il nodo delle restrizioni per età e l’impatto sullo schermo di scelta

C’è un ulteriore fronte segnalato da Open Web Advocacy, un’organizzazione che si batte per un web aperto: una restrizione legata all’età in iOS bloccherebbe tutti i browser tranne Safari, compromettendo anche il funzionamento dello schermo di scelta del browser introdotto proprio per rispettare il DMA. È una posizione espressa da un soggetto di parte, non una conclusione regolatoria ufficiale, ma aggiunge un ulteriore livello alle apple browser ios restrizioni che la Commissione è chiamata a esaminare.

Cosa significa tutto questo per chi usa iPhone oggi nell’UE

Se sei un utente iPhone nell’Unione Europea, la situazione concreta è questa: puoi scegliere il tuo browser predefinito dallo schermo di scelta che iOS propone, ma tutti i browser disponibili girano ancora su WebKit. Firefox su iPhone non è Gecko-Firefox: è un’interfaccia Mozilla sopra il motore Apple. La differenza non è visibile nell’uso quotidiano, ma conta per la sicurezza, le performance e la parità di funzionalità rispetto alle versioni desktop.

Il sito ufficiale della Commissione europea sulla strategia digitale documenta i risultati preliminari relativi agli obblighi di scelta utente imposti ad Apple, e rappresenta il riferimento normativo più aggiornato sulla vicenda.

Il consiglio pratico è tenersi informati sugli sviluppi del dialogo tra Commissione e Apple: se la pressione delle 55.000 organizzazioni e di Mozilla dovesse tradursi in un’azione formale dell’UE, le apple browser ios restrizioni potrebbero cambiare in modo concreto — e con esse le opzioni reali disponibili sul tuo iPhone. Per ora, la partita si gioca ancora sui tavoli regolatori, non sullo schermo del tuo dispositivo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.