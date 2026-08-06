Apple, attenzione: la garanzia aggiuntiva la paghi ma non copre di tutto, questi sono i casi esclusi

Pagare una protezione aggiuntiva per un dispositivo Apple non significa essere coperti automaticamente contro qualsiasi inconveniente.

Tra garanzia del produttore, tutela legale e AppleCare+ esistono differenze che emergono spesso soltanto quando si richiede una riparazione. Prima di sottoscrivere il piano conviene quindi conoscere franchigie ed esclusioni, perché alcuni danni possono restare interamente a carico del proprietario.

La garanzia Apple non è l’unica tutela disponibile in Italia

Apple offre una garanzia limitata di un anno sui propri prodotti. Questa copre i difetti relativi a materiali e fabbricazione comparsi durante un utilizzo normale, ma non sostituisce i diritti riconosciuti dalla legge. Per gli acquisti effettuati come consumatore in Italia resta infatti applicabile la garanzia legale di conformità nei confronti del venditore, generalmente valida per due anni dalla consegna.

La distinzione è importante. Se un iPhone, un Mac o un altro prodotto presenta un problema originario, il cliente può far valere le tutele previste senza avere AppleCare+. Se invece il dispositivo cade, si bagna o subisce un urto, la causa non è normalmente un difetto di conformità. È proprio su questi danni accidentali che interviene il piano aggiuntivo, alle condizioni stabilite dal contratto.

La garanzia limitata esclude anche normale usura e danni estetici, come graffi e ammaccature che non dipendono da difetti di produzione. Le batterie sono considerate componenti consumabili: il deterioramento dovuto all’utilizzo non viene trattato come un guasto, salvo che sia rilevato un problema di materiali o fabbricazione.

AppleCare+ copre le cadute, ma l’intervento non è sempre gratuito

In Italia AppleCare+ estende l’assistenza e comprende interventi illimitati per danni accidentali durante il periodo di copertura. Questo non significa però riparazioni senza spese: per ogni richiesta può essere previsto un costo di servizio, diverso secondo il prodotto e il tipo di danno. Le cifre aggiornate devono essere controllate nell’allegato prezzi associato alla data di acquisto del piano.

La copertura può comprendere anche la sostituzione della batteria quando la sua capacità scende sotto l’80% di quella originaria, purché siano rispettate le condizioni previste. Non basta quindi lamentare un’autonomia inferiore rispetto ai primi mesi: il dispositivo deve essere sottoposto alla diagnosi Apple e raggiungere la soglia indicata dal contratto.

Restano generalmente esclusi i semplici difetti estetici che non compromettono il funzionamento, la manutenzione ordinaria e il deterioramento naturale. Anche i danni intenzionali, quelli provocati da utilizzi contrari alle istruzioni e alcune condizioni catastrofiche possono non essere coperti. Un dispositivo distrutto al punto da non poter essere identificato o ricostruito non equivale necessariamente a uno schermo accidentalmente rotto.

Furto, smarrimento e riparazioni esterne sono i punti più delicati

Il normale AppleCare+ non copre automaticamente furto e smarrimento. Per iPhone esiste in Italia uno specifico piano AppleCare+ con Furto e Smarrimento, soggetto a condizioni, franchigia e requisiti aggiuntivi. Tra questi può rientrare il mantenimento della funzione Dov’è attiva sul dispositivo nel momento dell’evento e durante la procedura di richiesta.

Bisogna prestare attenzione anche a modifiche e riparazioni non autorizzate. Un precedente intervento esterno non annulla in modo automatico qualsiasi diritto, ma Apple può rifiutare la copertura del danno causato da quel lavoro o da componenti non conformi. Prima di affidare il dispositivo a terzi conviene quindi valutare le possibili conseguenze sull’assistenza futura.

AppleCare One, infine, non deve essere confuso con l’offerta italiana: il piano che riunisce più dispositivi è stato presentato per il mercato statunitense e non risulta disponibile in Italia. Qui la scelta va fatta sul singolo prodotto e sul piano effettivamente proposto. AppleCare+ può essere utile per dispositivi costosi ed esposti a cadute, ma conviene soltanto dopo aver confrontato premio, franchigie e casi esclusi.