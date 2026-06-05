Apple Arcade, nove nuovi giochi tra giugno e luglio: calendario, titoli e novità per gli abbonati

Apple Arcade si prepara ad accogliere nove nuovi giochi tra giugno e luglio, confermando la strategia di Apple su un catalogo accessibile, multipiattaforma e senza interruzioni pubblicitarie.

L’annuncio è arrivato oggi, 5 giugno 2026, e riguarda titoli disponibili per gli abbonati su iPhone, iPad, Mac, Apple TV e Vision Pro. La linea resta quella già vista negli ultimi anni: giochi immediati, versioni Plus di titoli noti e un’esperienza senza pubblicità né acquisti in-app. Per Apple, Arcade continua così a essere un servizio pensato più per ampliare il valore dell’ecosistema che per inseguire il modello aggressivo del gaming mobile tradizionale.

Quattro giochi già disponibili: calcio arcade, Tom, caffè e solitario

Da oggi gli utenti di Apple Arcade possono scaricare quattro nuovi titoli. Un primo blocco piuttosto vario, pensato per pubblici diversi. Si parte da Mini Football Legends, gioco di calcio arcade fatto per partite brevi, comandi rapidi e un taglio più leggero rispetto alle simulazioni sportive classiche. Accanto al pallone c’è My Talking Tom 2+, la versione compresa nel servizio del famoso gioco con il gatto virtuale Tom, già molto conosciuto tra gli utenti mobile.

Spazio poi a Coffee Inc 2+, gestionale in cui si costruisce e si fa crescere una catena del caffè, tra scelte commerciali, nuove sedi e concorrenti da tenere d’occhio. Chi preferisce qualcosa di più tradizionale trova invece FreeCell Solitaire: Card Game+, nuova edizione del solitario FreeCell, pensata per partite veloci sul divano, in treno o durante una pausa. Quattro giochi diversi, insomma. Tutti nella parte più accessibile del catalogo, quella che punta su titoli facili da aprire e riprendere senza troppi passaggi.

Family Feud Pocket arriva il 30 giugno: multiplayer e sfide quotidiane

Il nome più riconoscibile del gruppo è però Family Feud Pocket, in arrivo su Apple Arcade martedì 30 giugno. Il gioco porta su mobile il celebre quiz televisivo americano Family Feud, con Steve Harvey come volto principale e una struttura che, secondo Apple, ricalca da vicino il format del programma. Gli abbonati potranno giocarci su iPhone, iPad, Mac, Apple TV e Vision Pro, con domande dedicate, sfide quotidiane e modalità pensate sia per chi gioca da solo sia per chi vuole coinvolgere amici e familiari.

Ci saranno anche multiplayer locale e online, un dettaglio importante per un titolo costruito su risposte rapide, intuizioni e piccoli momenti da salotto. “È uno di quei titoli che si capiscono in pochi secondi”, ha spiegato Apple nella presentazione del catalogo, indicando il gioco come una proposta adatta ai party game e alle serate in compagnia. Una formula semplice. E proprio per questo potenzialmente efficace.

Le uscite del 2 luglio: versioni Plus senza pubblicità né acquisti in-app

Il calendario proseguirà giovedì 2 luglio con altre quattro uscite: Dungeon Clawler+, Creatures of the Deep+, Pocket City 2+ e Draw It+. Il primo mescola meccaniche da roguelike deckbuilder con una macchina artiglio da sala giochi. Creatures of the Deep+ propone invece un’avventura di pesca in single player, tra misteri, tesori e creature leggendarie. Pocket City 2+ punta sulla costruzione di una metropoli, con la possibilità di esplorarla dall’interno: un dettaglio che lo distingue dai city builder più tradizionali.

Chiude il gruppo Draw It+, gioco basato su disegni e indizi da completare entro il tempo limite. La scelta conferma la linea di Apple Arcade: affiancare produzioni originali a versioni Plus di giochi già noti su App Store, senza pubblicità e senza acquisti in-app. In Italia l’abbonamento costa 6,99 euro al mese oppure 49,99 euro all’anno; il servizio è incluso anche nei pacchetti Apple One e può essere condiviso con il piano Famiglia.