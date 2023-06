Il Prime Day è alle porte e su Amazon già CROLLA IL PREZZO dell'iPhone 13 (420 EURO in meno)

Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone con prestazioni straordinarie e una capacità di archiviazione elevata, questo è il tuo giorno fortunato! Oggi su Amazon l’Apple iPhone 13 (512GB) è disponibile a soli 863,90€ con uno sconto del 33%.

Non perdere l’opportunità di acquistare un iPhone di ultima generazione con un risparmio di più di 420 euro sul prezzo di listino! La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole rate mensili con Cofidis al check-out.

Apple iPhone 13 (512GB): tutte le specifiche tecniche

L’Apple iPhone 13 (512GB) è dotato di una capacità di archiviazione impressionante che ti permette di conservare tutti i tuoi file, foto, video e applicazioni senza preoccuparti dello spazio disponibile. Avrai a disposizione 512GB di memoria interna per soddisfare tutte le tue esigenze di archiviazione.

Il design elegante e raffinato dell’iPhone 13 lo rende uno degli smartphone più desiderati sul mercato. Con un corpo sottile e compatto, questo dispositivo si adatta comodamente alla mano, offrendo un’esperienza di utilizzo confortevole. Inoltre, il display Super Retina XDR da 6,1 pollici offre colori vividi e dettagli nitidi per una visione coinvolgente.

L’Apple iPhone 13 (512GB) è alimentato dal potente chip A15 Bionic di Apple, che garantisce prestazioni eccezionali e una reattività rapida. Sia che tu stia navigando sul web, giocando o utilizzando applicazioni complesse, questo smartphone ti offre la potenza di cui hai bisogno per affrontare qualsiasi attività.

La fotocamera avanzata dell’iPhone 13 ti consente di scattare foto e registrare video di alta qualità. La fotocamera principale da 12MP cattura dettagli nitidi e colori vibranti, mentre la modalità Notte ti permette di scattare foto incredibili anche in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, la fotocamera frontale TrueDepth da 12MP ti permette di scattare selfie spettacolari e di utilizzare la funzione Face ID per un’esperienza di sblocco sicura e veloce.

L’Apple iPhone 13 (512GB) supporta la connettività 5G, permettendoti di sfruttare la velocità di download e di caricamento ultra-rapide. Potrai navigare sul web, guardare video in streaming e scaricare file in pochi istanti, senza alcun ritardo. Inoltre, grazie alla batteria a lunga durata, potrai utilizzare il tuo iPhone per tutto il giorno senza preoccuparti della ricarica.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta sull’Apple iPhone 13 (512GB) a soli 863,90€ su Amazon. Approfitta di uno sconto del 33% per portare a casa uno dei migliori smartphone sul mercato!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.