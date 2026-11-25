Dal 4 novembre Apple consente agli sviluppatori di mostrare messaggi e offerte quando un utente prova a disdire un abbonamento con rinnovo automatico dell’App Store.

Può capitare di toccare Annulla abbonamento e trovare un invito a ripensarci, magari con uno sconto. Apple chiama questa funzione Retention Messaging e la mette a disposizione degli sviluppatori tramite App Store Connect. La conferma della disdetta resta disponibile. Per chi vuole eliminare una spesa ricorrente, conviene leggere la schermata fino in fondo e controllare poi la data di scadenza. Se l’abbonamento non compare, la prima cosa da verificare è chi emette la ricevuta.

Perché compare un’offerta mentre disdici

I messaggi di permanenza possono ricordarti quali funzioni perderesti, mostrare un’immagine o proporti un piano alternativo. La documentazione per sviluppatori distingue questa possibilità dalle offerte promozionali, che possono proporre un prezzo ridotto. Sono opzioni che lo sviluppatore può configurare per gli abbonamenti con rinnovo automatico. Perciò la schermata può cambiare da un’app all’altra e anche due persone che usano lo stesso servizio potrebbero visualizzare proposte diverse.

Il messaggio può apparire dopo il primo tocco su Annulla abbonamento, nel passaggio dedicato alla conferma della disdetta. Se vuoi chiudere il piano, prosegui con l’annullamento. Se invece stai valutando lo sconto, controlla quanto dura e quanto pagheresti al rinnovo successivo. Un prezzo promozionale può avere senso per un servizio che usi ancora. Se hai deciso di tagliare quella spesa, la scelta da cercare nella schermata resta la conferma.

Schermata illustrativa della disdetta Apple su iPad

Come annullare un abbonamento Apple da iPhone o iPad

Apri Impostazioni, tocca il tuo nome e vai in Abbonamenti. Scegli il servizio dall’elenco e cerca il pulsante Annulla abbonamento. Apple avverte che potrebbe essere necessario scorrere verso il basso. Se compare un invito a restare, leggi le opzioni e completa la disdetta dalla schermata di conferma. Quando hai finito, riapri la scheda del servizio per controllare che mostri la scadenza.

Se il pulsante di annullamento non è disponibile o compare una data di scadenza in rosso, Apple indica che il piano è già stato annullato. Per una prova gratuita o scontata, l’assistenza consiglia di annullare almeno 24 ore prima della fine della prova se non vuoi rinnovarla. Il controllo è utile soprattutto per i servizi attivati per una singola occasione, quando è facile perdere di vista il giorno in cui termina il periodo promozionale.

Cosa controllare se l’addebito continua

Se il piano non compare nella lista, cerca nella posta una ricevuta di Apple e controlla quale Apple Account è indicato. Se appartiene a un familiare, deve intervenire la persona che ha sottoscritto il piano. Se non trovi la ricevuta, verifica sull’estratto conto il nome di chi addebita il servizio. Potresti aver sottoscritto l’abbonamento sul sito dell’azienda o tramite un altro fornitore, e in quel caso devi rivolgerti a chi lo fattura.

Se hai già pagato e vuoi contestare un addebito Apple, puoi verificare su reportaproblem.apple.com se è possibile presentare una richiesta di rimborso. La disdetta riguarda i rinnovi e la richiesta di rimborso segue un percorso separato. Prima di uscire, confronta la data di scadenza indicata nella scheda con l’ultimo addebito: sono le due informazioni più utili per capire se resta qualcosa da fare.