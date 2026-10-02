Apple ammette la falla nei suoi sistemi: perché dovresti scaricare subito questo aggiornamento

Al centro c’è una falla di sicurezza in CoreGraphics che, secondo Cupertino, potrebbe essere già stata usata in attacchi mirati contro singoli utenti.

Il rilascio di iOS 26.7.1 era atteso, stando alle ricostruzioni circolate nelle ultime ore, più avanti nella settimana. Apple avrebbe però deciso di muoversi prima dopo aver valutato la gravità della falla, preparando una patch separata per chi ha scelto di restare su iOS 26 invece di installare subito iOS 27.

Non è un passaggio da poco. Quando Cupertino pubblica un aggiornamento fuori dai tempi abituali, di solito vuol dire che il problema è serio e che il rischio non è soltanto teorico. Nel bollettino di sicurezza, Apple ha spiegato di essere “a conoscenza di una segnalazione” secondo cui la vulnerabilità potrebbe essere stata usata in un attacco “estremamente sofisticato” contro “specifici individui” su versioni precedenti a iOS 27.

È anche il primo caso di rilievo nella gestione del nuovo amministratore delegato John Ternus, indicato nel materiale diffuso come successore alla guida dell’azienda. Da Cupertino, come spesso accade in situazioni simili, non sono arrivati dettagli sui bersagli né sui Paesi coinvolti. Poche righe, molto asciutte. Abbastanza, però, per accendere l’attenzione di ricercatori di sicurezza e utenti più esposti.

La vulnerabilità CVE-2026-86950 in CoreGraphics: cosa permette di fare agli hacker

La falla chiusa con iOS 26.7.1 e iPadOS 26.7.1 è indicata come CVE-2026-86950 e riguarda CoreGraphics, il componente usato dai sistemi Apple per mostrare immagini e contenuti grafici. In pratica, è una delle parti che lavorano dietro le quinte quando un iPhone o un iPad apre, visualizza o gestisce un file immagine.

Smartphone e chiave USB su una scrivania mentre un laptop mostra schermate tecniche, a richiamare l’urgenza di un aggiornamento di sicurezza iOS.

Secondo la descrizione tecnica, il problema riguarda la gestione della memoria. Un aggressore potrebbe preparare un file modificato e spingere la vittima ad aprirlo: a quel punto, il codice malevolo potrebbe partire sul dispositivo. Dalle informazioni disponibili non servirebbe una lunga serie di azioni da parte dell’utente. Potrebbe bastare l’apertura del contenuto compromesso.

Apple non ha pubblicato esempi del file usato negli attacchi e non ha chiarito da quali canali possa essere arrivato: messaggi, email, pagine web o app di terze parti. È una cautela normale. Dare troppi dettagli prima che la patch venga installata su larga scala può aiutare altri gruppi a copiare l’exploit. Intanto, il messaggio resta semplice: aggiornare subito.

Attacchi mirati e rischio per chi usa wallet di criptovalute su iPhone

A richiamare l’attenzione di chi usa wallet di criptovalute su iPhone è stata anche SlowMist, società di sicurezza specializzata nel mondo blockchain. L’azienda ha segnalato elementi secondo cui la vulnerabilità sarebbe stata usata per puntare a dati sensibili conservati o gestiti da app legate ai portafogli crypto.

Il rischio, in questo caso, è concreto. Chi riesce a controllare un dispositivo può provare a intercettare informazioni, sessioni, credenziali o altri elementi utili per compromettere l’accesso ai fondi digitali. Questo non significa che ogni portafoglio sia stato violato, né che tutti gli utenti crypto siano stati colpiti. Significa però che questa categoria, per valore economico e tracciabilità dei movimenti on-chain, resta un bersaglio frequente.

“Installate l’aggiornamento il prima possibile” è, in sostanza, l’avviso rilanciato dagli esperti di sicurezza. Può sembrare la solita raccomandazione, ma in un caso di zero-day già potenzialmente sfruttato pesa di più. Soprattutto per chi usa lo stesso iPhone per messaggistica, autenticazione a due fattori, app finanziarie e accesso a servizi di custodia o trading.

Come aggiornare subito: iOS 26.7.1 o passaggio diretto a iOS 27

Per installare iOS 26.7.1 bisogna aprire Impostazioni, entrare in Generali e poi selezionare Aggiornamento software. Da lì l’iPhone dovrebbe mostrare la patch disponibile, se il dispositivo è compatibile e se non è già stato aggiornato a iOS 27. Prima del download, come sempre, meglio usare una rete Wi-Fi stabile e controllare di avere abbastanza batteria.

Chi decide di passare direttamente a iOS 27 chiude comunque la vulnerabilità, secondo quanto indicato da Apple, e riceve anche le novità della nuova versione del sistema operativo. Per alcuni modelli più recenti, tra cui le linee iPhone 15 Pro, iPhone 16, iPhone 17, iPhone Air e i dispositivi successivi citati nel materiale Apple, l’aggiornamento comprende anche funzioni legate a Siri AI.

Nelle stesse ore Cupertino ha distribuito anche iOS 27.0.1, aggiornamento che corregge tre problemi distinti. Tra questi, un riavvio inatteso su iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max in caso di mancata autenticazione con Face ID, un difetto cromatico nelle foto scattate con zoom 2X sugli stessi modelli e un blocco del touchscreen quando venivano aperti insieme Centro di Controllo e Centro Notifiche. Ma per chi è rimasto su iOS 26 la priorità è una sola: chiudere subito la falla CVE-2026-86950.