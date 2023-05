Apple AirTag: la confezione da 4 tracker ad un MINI PREZZO

Tieni d’occhio e ritrova qualsiasi oggetto o bene personale con questi localizzatori super precisi! Ad oggi su Amazon la confezione da 4 Apple AirTag è disponibile a soli 99,99 €, grazie ad un incredibile sconto del 23%.

In questo modo risparmierai quasi un quarto del prezzo originale! La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. La promozione è limitata quindi non c’è tempo da perdere!

Localizza tutto ciò che vuoi con gli Apple AirTag

Ma cosa rende così speciale l’Apple AirTag? Questi piccoli e potenti tracker GPS sono dotati della tecnologia Bluetooth per connettersi senza problemi al tuo iPhone.

L’AirTag è resistente all’acqua e alla polvere, quindi non devi preoccuparti se si bagna o si sporca. Grazie alla rete “Find My” di Apple, con milioni di dispositivi in tutto il mondo, potrai localizzare i tuoi oggetti persi con facilità ed estrema precisione. Inoltre, il suo design elegante e compatto può essere facilmente agganciato alle chiavi, messo in borsa o attaccato a qualsiasi cosa tu non voglia perdere. E non preoccuparti per la batteria: dura oltre un anno ed è facilmente sostituibile!

Configurare il tuo AirTag è un gioco da ragazzi: basta accenderlo, avvicinarlo al tuo iPhone e il tuo dispositivo lo riconoscerà immediatamente. Da quel momento in poi, qualunque cosa tu abbia attaccato il tuo AirTag a sarà visibile sulla mappa dell’app “Find My”. Se perdi un oggetto, puoi far suonare il tuo AirTag direttamente dal tuo iPhone. Se l’oggetto è fuori portata, la vasta rete “Find My” di Apple ti aiuterà a rintracciarlo.

Ma non è tutto. L’AirTag è dotato anche di un chip U1 per la “Precision Finding“. Questa funzione, disponibile su iPhone 11 e modelli successivi, ti guida verso l’AirTag utilizzando una combinazione di suono, haptics e visivi. Con l’AirTag, non dovrai più perdere tempo a cercare le chiavi o il portafoglio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.