Apple AirTag: la confezione da 4 PEZZI oggi è SCONTATISSIMA

Hai mai perso le chiavi di casa o il tuo portafoglio e ti sei ritrovato a cercarli disperatamente? Con l’ offerta speciale sull’Apple AirTag , puoi dire addio a queste preoccupazioni. Ora puoi tenere traccia dei tuoi oggetti più importanti in modo semplice ed efficiente. Amazon offre attualmente un pacchetto di 4 Apple AirTag a soli 105€ , con uno sconto del 19%.

Questa è un’opportunità straordinaria per proteggere i tuoi oggetti di valore e risparmiare allo stesso tempo. Corri a fare il tuo ordine!

Apple AirTag: le Specifiche tecniche che Fanno la Differenza

Gli Apple AirTag sono dei piccoli dispositivi Bluetooth che puoi attaccare a qualsiasi oggetto che desideri monitorare, come chiavi, borse, portafogli e persino collari per animali domestici. Grazie alla loro compatibilità con l’app Trova iPhone , puoi localizzare facilmente i tuoi oggetti smarriti direttamente dal tuo dispositivo Apple.

Questi piccoli tracker sono dotati di un accelerometro e un giroscopio che rilevano il movimento, in modo da attivarsi solo quando il tuo oggetto si sposta. Inoltre, sono resistenti all’acqua e alla polvere , quindi puoi utilizzarli senza preoccuparti delle condizioni atmosferiche.

Una delle caratteristiche più sorprendenti degli Apple AirTag è la loro modalità di condivisione con la community Apple . Se perdi un oggetto e non riesci a trovarlo, puoi mettere il tuo AirTag in modalità “Smarrisci” e quando un altro utente Apple passa nelle vicinanze, il suo dispositivo invierà una notifica anonima sulla posizione del tuo oggetto smarrito.

Gli Apple AirTag sono la soluzione perfetta per evitare il disagio di perdere oggetti importanti. Con uno sconto del 19% che li porta a soli 105€ per un pacchetto da 4, questa è un’opportunità unica per migliorare la tua vita quotidiana. Tieni traccia dei tuoi oggetti con facilità e tranquillità. Ma affrettati, perché questa offerta è a tempo limitato e potrebbe scadere da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.