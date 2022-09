Apple AirTag in offerta speciale su Amazon: approfitta dello sconto ORA

Non preoccuparti più di perdere nulla grazie all Apple AirTag. Questo elegante dispositivo può essere inserito in una custodia per portafoglio o tablet, oppure lo puoi utilizzare come accessorio per inserirlo con le chiavi o fissarlo a una borsa o uno zaino. Acquistalo ora su Amazon a soli 29 euro.

Ovunque vada l’AirTag, puoi utilizzare l’app Dov’è di Apple per trovarlo. Quando si trova nelle vicinanze, puoi fare in modo che il tuo AirTag riproduca un suono attraverso l’altoparlante integrato oppure puoi semplicemente dire “Ehi Siri, trova la mia chiave“.

Le notifiche possono essere visualizzate anche su un Apple Watch e, se possiedi un iPhone 11 o 12, puoi sfruttare Precision Finding. Se il tuo oggetto è veramente smarrito, puoi persino utilizzare la rete Trova il mio di Apple per localizzarlo.

Se possiedi un iPhone 11 o un iPhone 12, la sua tecnologia Ultra Wideband ti consentirà di sfruttare la funzione Precision Finding. Precision Finding ti aiuta a individuare la posizione esatta dell’AirTag e ti aiuta a rintracciarlo sul tuo iPhone. Vedrai una grande freccia sullo schermo che punta nella direzione dell’AirTag, insieme alla distanza esatta da te.

Se il tuo AirTag è davvero perso e non vicino a te, non preoccuparti. Attraverso la rete di dispositivi Trova il mio di Apple, puoi monitorare la sua posizione. Funziona inviando un segnale Bluetooth che viene captato da qualsiasi dispositivo dotato di Trova il mio nelle vicinanze. Ciò significa che l’iPhone, l’iPad o il Mac di chiunque può essere utilizzato per aiutarti a trovare i tuoi effetti personali. Se il dispositivo di qualcuno lo rileva, la posizione del tuo AirTag viene inviata a iCloud e la vedrai sulla mappa nell’app Dov’è. L’intero processo è sia anonimo che crittografato.

Quando attivi la modalità smarrito per trovare il tuo AirTag, puoi ricevere notifiche che ti diranno dove è stato individuato l’ultima volta. Ti dà anche la possibilità di consentire alle tue informazioni di contatto di essere viste da coloro che hanno il tuo AirTag, anche se non sono clienti Apple. Chiunque abbia uno smartphone dotato di NFC può toccare il tuo AirTag per vedere le tue informazioni di contatto.

Tenere al sicuro i tuoi dati e i tuoi oggetti è fondamentale con Apple AirTag. Quando si utilizza la rete Trova il mio per rintracciare il proprio articolo, l’intero processo viene eseguito in modo anonimo e tutti i dati inviati al riguardo vengono crittografati. Inoltre, i dati sulla tua posizione e la cronologia non vengono mai archiviati sull’AirTag stesso.

Se un AirTag entra accidentalmente o di proposito nella tua borsa o negli effetti personali, Apple ha una funzione per impedire qualsiasi tracciamento indesiderato. Il tuo iPhone rileverà qualsiasi AirTag non accoppiato che viaggia con te e ti invierà un avviso. Se continui a viaggiare con esso o semplicemente non riesci a trovarlo tra le tue cose, l’AirTag inizierà automaticamente a riprodurre un suono per aiutarti a individuarlo. Se viaggi con gli amici e i loro AirTag, non preoccuparti, questa funzione di tracciamento indesiderato si attiva solo sui dispositivi che sono stati separati dal loro proprietario.

Per accoppiare un AirTag con un iPhone o iPad, toccalo semplicemente con il tuo dispositivo. Durante la configurazione, puoi rinominare ogni tag che possiedi.

Il tag dura più di un anno e la sua batteria è sostituibile dall'utente quando necessario. Quando la batteria si sta esaurendo, ti invierà una notifica sul tuo iPhone.