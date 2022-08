Apple AirTag in confezione da 4: sconto incredibile su Amazon, approfittane ora

Non perderai mai più qualcosa grazie agli AirTag di Apple: questi dispositivi sfruttano iOS e l’enorme rete mondiale di dispositivi Apple per creare un tracker Bluetooth dalle grandi capacità. Se hai un iPhone o un iPad, l’AirTag è un modo elegante per tenere traccia dei tuoi dispositivi smarriti. Acquistalo ora su Amazon a soli 99,76€ invece di 119,00€.

Samsung ha SmartTag e SmartTag+ per i possessori di telefoni e tablet Samsung. Per gli utenti di iPhone e iPad, l’AirTag compete con un gigante del settore, Tile, che ha fatto dei suoi tracker Bluetooth a basso costo una realtà affermata.

L’AirTag è compatibile con qualsiasi iPhone o iPad con iOS o iPadOS 14.5 o versioni successive. Gli AirTag sono più facili da configurare rispetto ai Tile, oltre ad avere una potenza di ricerca direzionale migliore e possono essere trovati da più lontano. La portata su AirTag è funzionalmente infinita fintanto che c’è qualcuno con un iPhone nelle vicinanze.

I tag sono piccoli dischi di metallo con un lato argento lucido e un lato bianco. Apple offre la stampa gratuita di un monogramma o di un’emoji su ogni tag, che ti consente di distinguerli e utilizzarli per usi particolari.

Le minuscole targhette svaniscono facilmente in uno zaino, nella tasca del cappotto o in una valigia e stanno benissimo in uno dei portachiavi di Apple. Inoltre sono abbastanza resistenti e sono classificati IP67 e resistenti all’acqua fino a 30 minuti, quindi possono essere lasciati cadere in una piscina. Indispensabili quindi per gli utenti che andranno in vacanza e necessitano di un dispositivo in grado di tracciare gli spostamenti della valigia, puoi anche legarlo ad un portachiavi. Approfitta ora dello sconto del 16% e acquistali su Amazon. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita.