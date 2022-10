Apple AirTag di nuovo in sconto su Amazon: 26% in meno se lo acquisti ora

AirTag di Apple è un dispositivo di localizzazione Bluetooth pensato per aiutare l’utente a localizzare oggetti facilmente perdibili, come chiavi, portafogli o borse. Il tracker a forma di disco può essere riposto in una tasca o attaccato con l’acquisto di un portachiavi opzionale ed è tracciato tramite la rete “Trova il mio” di Apple (proprio come iPhone, Apple Watch e AirPods). Può anche riprodurre un tono e dispone di Precision Finding (una funzione sullo schermo che utilizza le frecce direzionali e la distanza tra il telefono e l’AirTag) per garantire una facile localizzazione. Acquistalo ora su Amazon a soli 29,00€ invece di 39,00.

Assicurati che il tuo telefono abbia l’ultimo aggiornamento software prima di provare a sincronizzare il tuo AirTag. Nonostante questo, la configurazione dell’AirTag è stata abbastanza semplice. L’iPhone riconosce immediatamente che c’era un dispositivo non accoppiato nelle vicinanze e ha fornito alcune rapide istruzioni sullo schermo per completare il processo.

Poiché l’AirTag funziona sulla rete”Trova il mio“, la sua posizione è individuata dalla sua vicinanza ad altri dispositivi Apple (usando la crittografia end-to-end, quindi nessun altro conosce il luogo o l’identità del tuo AirTag). Più un’area è densamente popolata, più veloci e affidabili saranno gli aggiornamenti.

Negli aeroporti per esempio, la posizione del bagaglio registrato viene aggiornata all’incirca ogni minuto o due. Gli iPhone dotati di un chip U1 Ultra Wideband (UWB), come i modelli iPhone 11 e iPhone 12, sono caratterizzati da un migliore monitoraggio per rendere ancora più facile trovare un oggetto mancante. Utilizzando il chip UWB, l’iPhone visualizzerà una freccia e la distanza stimata dal tuo AirTag, indicandoti letteralmente nella giusta direzione finché non sarai praticamente sopra il tuo tracker. Approfitta ora dello sconto del 26% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

