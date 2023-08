Apple AirTag: confezione da 4 a MENO DI 100 EURO, ancora per POCHE ORE

Non è bello quando trovi esattamente ciò che stai cercando, specialmente quando parliamo di offerte che ti fanno risparmiare? Ecco la sorpresa: su Amazon, la confezione da 4 di Apple AirTag è ora disponibile a soli 99,99€ , un basso impressionante che ti fa risparmiare il 22% sul prezzo originale.

Se sei un amante della tecnologia, o semplicemente qualcuno che non vuole più perdere le proprie cose, questo è il momento ideale per fare il grande salto! La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cosa aspetti? L’offerta è limitatissima!

Apple AirTag: specifiche tecniche e modalità d’uso

L’Apple AirTag è un dispositivo utilissimo e super verstatile, indispensabile per localizzare tutti i tuoi oggetti personali.

Ecco le specifiche tecniche più importanti:

Localizzazione di precisione : utilizzando la vasta rete di dispositivi Apple distribuiti in tutto il mondo, gli AirTag ti offrono una localizzazione ultraprecisa delle tue cose. Che si tratti delle chiavi di casa, della borsa o anche del tuo animale domestico, non dovrai più preoccuparti di perderli. Privacy e Sicurezza : La privacy è al centro di ogni prodotto Apple, e gli AirTag non fanno eccezione. La posizione dei tuoi oggetti non viene mai condivisa direttamente con Apple , e ogni dato viene crittografato per garantire la tua totale sicurezza. Design elegante e resistente : piccolo, leggero e costruito con materiali di alta qualità, ogni AirTag è anche resistente all’acqua e alla polvere . Perfetto per l’uso quotidiano senza la preoccupazione di danneggiamenti. Facilità d’uso : Integrato perfettamente con il tuo iPhone, iPad o Mac, configurare e utilizzare gli AirTag è un gioco da ragazzi. Inoltre, con la batteria a lunga durata e facilmente sostituibile , potrai goderti anni di utilizzo senza problemi.

Non importa quanto tu sia organizzato, tutti noi perdiamo qualcosa di tanto in tanto. Ma con gli Apple AirTag, queste piccole preoccupazioni diventano cose del passato. Oggi la confezione da 4 è disponibile a soli 99 euro, grazie ad uno sconto del 22%. Non fartela scappare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.