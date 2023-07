Apple AirTag a soli €29,99: tieni al sicuro i tuoi oggetti anche in vacanza

Sarebbe comodo sapere sempre dove si trovano le nostre cose, soprattutto in situazioni ad alto rischio di furti o smarrimenti, ad esempio quando si è in viaggio. Se vuoi sapere sempre dove si trova la tua valigia non puoi lasciarti sfuggire questa incredibile offerta su Apple AirTag disponibile su Amazon a soli 29,00€ con uno sconto del 26%.

Gli AirTag sono tra gli accessori più rivoluzionari di Apple, progettati per aiutarti a localizzare facilmente gli oggetti smarriti attraverso la potenza di Find My. Se hai sempre temuto di perdere le chiavi di casa o il portafoglio, gli AirTag sono la soluzione perfetta per tenere tutto sotto controllo e avere la tranquillità che stai cercando.

Apple AirTag a soli 29,00€ con uno sconto del 26% su Amazon!

Gli AirTag di Apple sono piccoli, compatti e incredibilmente potenti. Con un diametro di soli 31,9 mm e uno spessore di 8 mm, questi dispositivi sono progettati per adattarsi perfettamente a qualsiasi oggetto tu desideri proteggere. Basta attaccarli alle chiavi, al portafoglio, alla borsa o qualsiasi altro oggetto personale che non vuoi perdere e sarai pronto a iniziare.

La tecnologia integrata Bluetooth ti consente di collegare gli AirTag al tuo dispositivo Apple, inclusi iPhone, iPad e Mac, attraverso l’app Find My. Quando perdi un oggetto, puoi facilmente localizzarlo sfruttando la rete di milioni di dispositivi Apple in tutto il mondo. Il segnale del tuo AirTag viene criptato e rimane anonimo, quindi non dovrai preoccuparti della tua privacy.

Un’altra caratteristica fondamentale degli AirTag è la funzione di rilevamento della distanza. L’app Find My ti guiderà verso il tuo oggetto smarrito e ti mostrerà la distanza tra te e l’AirTag. Con un semplice gioco di “caldo o freddo”, sarai in grado di avvicinarti sempre più al tuo oggetto prezioso.

Inoltre, con il trova su mappa, avrai una visione chiara e precisa della posizione esatta del tuo AirTag. Se hai lasciato le chiavi in un caffè o il portafoglio in ufficio, non dovrai più perdere tempo a cercare ovunque, l’app Find My ti mostrerà esattamente dove sono.

Quest’offerta su Apple AirTag a soli 29,00€ con uno sconto del 26% su Amazon è un’opportunità imperdibile. Non solo potrai godere di una tecnologia all’avanguardia, ma avrai anche la tranquillità di sapere che i tuoi oggetti preziosi saranno sempre sotto il tuo controllo.

Non lasciarti sfuggire questa occasione e proteggi i tuoi oggetti più importanti con gli AirTag di Apple. Affrettati, l’offerta potrebbe terminare presto.

