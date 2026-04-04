Apple AirTag 2, disponibile il nuovo aggiornamento: migliorata funzionalità anti stalking

A gennaio, Apple ha lanciato la seconda generazione del suo noto dispositivo di tracciamento, l’AirTag.

Sebbene il design esteriore sia rimasto pressoché invariato, le modifiche interne hanno migliorato notevolmente le prestazioni rispetto al primo modello. Con l’aggiornamento del firmware 3.0.45, rilasciato recentemente, l’AirTag 2 ha ricevuto alcune correzioni di bug e miglioramenti generali, ma la novità più rilevante riguarda un’ulteriore evoluzione della sua funzionalità anti-stalking.

L’aggiornamento del firmware ha introdotto un cambiamento importante: il suono emesso dal dispositivo per avvertire la presenza di un AirTag sconosciuto nelle vicinanze è stato reso più forte e facilmente individuabile. Questo accorgimento è stato pensato per migliorare la protezione contro i tracciamenti indesiderati, rispondendo alle preoccupazioni su come il piccolo tracker possa essere abusato per monitorare persone senza il loro consenso.

Apple ha già implementato una funzione anti-stalking, che avvisa l’utente quando un AirTag sconosciuto si trova vicino a un iPhone o a un dispositivo Android. Se il tracker continua a essere vicino per un certo periodo, inizia a emettere un suono, impossibile da disattivare, per disincentivare l’uso improprio. Ora, grazie all’aggiornamento, questo suono è ancora più forte, rendendo più facile individuare l’AirTag.

Come funziona l’AirTag 2?

L’AirTag 2 è stato progettato per essere piccolo, elegante e con un’autonomia di lunga durata, caratteristiche che lo rendono un compagno perfetto per tracciare oggetti come chiavi, portafogli o borse. La configurazione del dispositivo è semplice e veloce, basta un tap su un iPhone o iPad per iniziare a usarlo. Nonostante la sua utilità, il dispositivo ha suscitato preoccupazioni per il suo potenziale abuso. Con il nuovo aggiornamento, Apple sembra voler rispondere a queste preoccupazioni, migliorando la sicurezza del dispositivo.

L’aggiornamento alla versione 3.0.45 avviene in modo completamente automatico. Non è necessario alcun intervento manuale: basta che l’AirTag 2 sia vicino all’iPhone associato per iniziare il processo di aggiornamento. Se non avete ancora provato la nuova generazione di AirTag, vi segnaliamo che attualmente è in sconto a 27€ su Amazon. Inoltre, per chi cerca un’alternativa più economica, esiste il Xiaomi Tag compatibile con “Dov’è”, che costa solo 14,9€ da MediaWorld, mantenendo un design altrettanto elegante.

In conclusione, il firmware 3.0.45 rappresenta un passo importante verso la protezione della privacy degli utenti, permettendo di evitare tracciamenti indesiderati senza compromettere la funzionalità del dispositivo. Se siete interessati a provare l’AirTag 2, ora è il momento giusto per farlo, approfittando anche delle offerte disponibili online.