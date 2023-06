Apple AirPods Pro: solo per OGGI su Amazon al PREZZO MINIMO STORICO

Hai mai desiderato vivere un’esperienza sonora immersiva e senza fili? Ora è il momento perfetto per fare il grande passo e acquistare gli Apple AirPods Pro (seconda generazione) a un prezzo irresistibile. Su Amazon, puoi trovare questi auricolari di alta qualità al prezzo minimo storico di soli 239€, con uno sconto del 20%!

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non perdere questa offerta unica per migliorare la tua esperienza di ascolto, corri su Amazon adesso!

Apple AirPods Pro (seconda generazione): l’audio migliore di sempre con un comfort massimo

Gli Apple AirPods Pro (seconda generazione) sono dotati della tecnologia di cancellazione attiva del rumore, che ti permette di isolarti completamente dall’ambiente circostante e immergerti nella tua musica preferita o nelle chiamate. Sperimenta un audio cristallino e dettagliato senza interruzioni esterne, indipendentemente dal rumore di fondo che ti circonda. L’esperienza di ascolto diventerà più coinvolgente che mai.

Questi auricolari sono anche resistenti all’acqua e al sudore, offrendoti la libertà di utilizzarli durante le tue sessioni di allenamento o in giornate piovose senza preoccupazioni. La loro vestibilità ergonomica ti assicura un comfort ottimale per lunghe sessioni di ascolto, mentre i controlli touch intuitivi ti consentono di gestire la riproduzione musicale, le chiamate e l’attivazione della cancellazione del rumore con facilità.

Grazie al chip H1 progettato da Apple, gli AirPods Pro offrono una connessione stabile e veloce con i tuoi dispositivi Apple, garantendo un’accoppiamento rapido e una latenza minima. Inoltre, con la modalità trasparenza, puoi rimanere consapevole dell’ambiente circostante quando ne hai bisogno, semplicemente attivando questa funzione tramite il controllo touch.

La custodia di ricarica wireless inclusa ti consente di tenere gli AirPods Pro sempre carichi e pronti all’uso. Basta inserirli nella custodia per avviarne automaticamente la ricarica. Con una sola carica, gli AirPods Pro ti offrono fino a 4,5 ore di ascolto continuo e, grazie alla custodia, puoi ottenere fino a 24 ore di autonomia complessiva.

Ad oggi gli Apple AirPods Pro (seconda generazione) sono disponbili su Amazon al prezzo minimo storico di soli 239€, con uno sconto del 20%. L’occasione è davvero irripetibile, approfittane subito!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.