Apple AirPods Pro: questa offerta su Amazon è pazzesca

Questa offerta sulle Apple AirPods Pro è pura follia. Stiamo parlando delle cuffie true wirelles Premium della nota casa della mela ad un prezzo stracciato del 25%, ora le potete acquistare su Amazon a soli 209,99 €. Questa è un’occasione per poter acquistare queste cuffie in-ear ad un prezzo davvero ridicolo. Se state cercando la qualità del suono superiore per la vostra musica o chiamate, loro sono il prodotto perfetto per le vostre esigenze. Il setup è davvero semplice: gli auricolari capiscono quando vengono indossati e passano automaticamente da un dispositivo all’altro per un’esperienza davvero coinvolgente.

AirPods Pro: non fatevele scappare a questo prezzo

Forse sarà banale, tuttavia ci teniamo ad elencarvi di seguito, quelle che sono le specifiche tecniche di queste cuffiette Premium:

EQ intelligente adattiva;

Sensore di pressione per controllare facilmente le varie funzioni delle cuffie;

Certificate per resistere a sudore e acqua;

Autonomia di oltre 24 ore, con la custodia di ricarica MagSafe;

Cancellazione attiva del rumore di livello superiore;

Modalità Trasparenza per sentire il mondo esterno chiaro;

Audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa;

Inoltre vi ricordiamo che tutti i dispositivi di casa Apple sono super affidabili e costruiti con ottimi materiali. Invece il loro design è sempre il classico minimal inconfondibile della mela e grazie ai loro cuscinetti affusolati, realizzati in morbido silicone e disponibili in tre misure diverse, sono davvero molto comode da indossare. Tutte queste caratteristiche da top di gamma non vi hanno ancora convinto? Allora vi ripeto che il prezzo adesso è super scontato a soli 209,99 € su Amazon. Questo significa poter acquistare la qualità premium di un prodotto Apple ad un prezzo ridicolmente basso. Inoltre, vi ricordiamo che l’assistenza clienti Apple è tra le migliori che esistano al mondo, con loro siete davvero in una botte di ferro.