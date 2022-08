Apple AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe in offerta su Amazon

La ricarica MagSafe non è una nuova funzionalità, ma questa tecnologia di ricarica magnetica proprietaria che è apparsa per la prima volta su un MacBook Pro nel 2006 si sta ora facendo strada verso più prodotti Apple.

Apple ha annunciato la terza generazione di AirPods e tra le funzionalità che offre ora c'è una custodia compatibile con questa tecnologia che consente di ricaricare le cuffie utilizzando un caricabatterie wireless MagSafe. Anche le AirPods Pro 2019 hanno una custodia di ricarica MagSafe compatibile.

Per tutti quelli che hanno intenzione di acquistare le nuove AirPods Pro quindi vedranno inclusa nella scatola la custodia di ricarica MagSafe invece della normale custodia di ricarica wireless fornita quando sono state lanciate nel 2019. Apple ha anche aggiornato il suo sito web per riflettere il cambiamento. Al momento, non esiste un elenco della custodia di ricarica MagSafe come acquisto separato per coloro che lo desiderano.

Gli AirPods Pro sono gli auricolari wireless top di gamma di Apple. Hanno cancellazione attiva del rumore, equalizzazione adattiva e audio spaziale con tracciamento dinamico della testa. C’è un chip H1 con 10 core audio per la cancellazione del rumore in tempo reale e il sensore di forza sull’auricolare consentirà agli utenti di passare dalla cancellazione attiva del rumore alla modalità “trasparenza”, una funzione che ti permetterà di ascoltare quello che sta succedendo attorno a te anche quando ascolti musica.

Le AirPods Pro sono resistenti al sudore e all'acqua, e hanno una durata della batteria di 4,5 ore con una singola carica, ma con la custodia di ricarica, gli utenti possono ottenere più di 24 ore. Con la nuova custodia MagSafe, i proprietari possono caricare gli AirPods utilizzando un caricabatterie wireless MagSafe. Possono anche utilizzare un normale caricabatterie wireless Qi o un caricabatterie Lightning.