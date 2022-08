Apple AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe ad un prezzo eccezionale su Amazon

Goditi un suono coinvolgente e un comfort ottimale con Apple AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe wireless, degli auricolari Bluetooth wireless resistenti al sudore e all’acqua che utilizzano sensori ottici e un accelerometro di movimento per rilevare quando sono nelle orecchie. Acquistale su Amazon a soli 217,99€ invece di 279,00€.

Il nuovissimo design in-ear leggero vanta una vestibilità personalizzabile fornendo prestazioni sonore eccezionali. Usa la cancellazione attiva del rumore per concentrarti sulla fruizione dei tuoi contenuti o passa alla “modalità Trasparenza” per essere sempre consapevole di ciò che accade nell’ambiente intorno a te.

Per garantire un’esperienza di ascolto gratificante, AirPods Pro utilizza l’equalizzazione adattiva per regolare automaticamente l’uscita tonale in base alla forma unica dell’orecchio. I loro driver personalizzati ad alta escursione e gli amplificatori ad alta gamma dinamica offrono un suono chiaro e dettagliato con bassi fino a 20 Hz, il tutto mantenendo bassa la distorsione e mantenendo una maggiore durata della batteria. I cuscinetti flessibili in silicone sono disponibili in tre dimensioni, mentre gli algoritmi avanzati consentono alle AirPods Pro di analizzare la vestibilità e farti sapere se la dimensione attuale del padiglione offre la tenuta ideale.

Dopo una configurazione con un solo tocco, questi AirPod si accendono automaticamente e mantengono la connessione al tuo iPhone, Apple Watch, iPad o computer Mac; dimentica di dover attivare o disattivare manualmente l’alimentazione. Ascolta la musica, rispondi alle chiamate o comunica con Siri sul tuo dispositivo mobile senza dover estrarre il tuo iPhone.

Questi AirPod riproducono automaticamente l’audio non appena li metti nelle orecchie e si mettono in pausa quando li togli. Un semplice doppio tocco durante l’ascolto della musica farà andare avanti la traccia. Per regolare il volume, cambiare la canzone, effettuare una chiamata o persino ottenere indicazioni stradali, dì semplicemente “Hey Siri” per attivare l’assistente vocale. Inoltre, durante una chiamata o parlando con Siri, un accelerometro aggiuntivo funziona con due microfoni beamforming per filtrare il rumore di fondo e garantire che la tua voce venga trasmessa con chiarezza e coerenza.

Offrono cinque ore di ascolto con una singola carica o 4,5 ore di ascolto in modalità di cancellazione attiva del rumore e sono fatti per stare al passo con te grazie a una custodia di ricarica wireless che contiene un’autonomia di 24 ore di ascolto o oltre 18 ore di conversazione. Solo 5 minuti nella custodia ti danno circa un’ora di ascolto. Con la custodia di ricarica wireless MagSafe inclusa, la ricarica è semplice come posizionare la custodia degli AirPods su un tappetino di ricarica compatibile con Qi/MagSafe. Approfitta dello sconto del 22% e abbonati ad Amazon Prime per richiedere la spedizione gratuita.