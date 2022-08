Apple AirPods Max su AMAZON: sconto incredibile del 30%

Combinando materiali premium e tecnologia audio avanzata, le cuffie over-ear wireless Apple AirPods Max rosa sono uno degli accessori più apprezzati nel mondo della musica. Sono realizzati per adattarsi perfettamente alla tua testa grazie ai padiglioni in memory foam avvolti in tessuto a rete. All’interno, i driver dinamici con doppio anello magnetico al neodimio lavorano per offrire un suono chiaro con bassi profondi. La tecnologia di cancellazione attiva del rumore migliora questa immersione passiva neutralizzando attivamente i suoni ambientali. Acquistali ora su Amazon a soli 439,99€ invece di 629,00€.

Gli AirPods Max sono ideali per qualsiasi tipo di intrattenimento audio, ma con i film ti fanno sentire parte dell’azione. Ciò è dovuto all’uso da parte di Airpods Max dell’audio spaziale e del tracciamento dinamico della testa per simulare meglio l’audio che ti circonda. Puoi usarli con una varietà di dispositivi Apple compatibili con Bluetooth, ma se abbinati a un iPhone, puoi utilizzare tre microfoni integrati e la tecnologia beamforming per effettuare chiamate in vivavoce chiare o interagire con Siri. Puoi fare tutto questo e molto altro per un massimo di 20 ore con una carica completa.

Apple utilizza sei microfoni rivolti verso l’esterno per annullare i suoni ambientali che interferiscono con la musica. Durante la riproduzione, due microfoni aggiuntivi rivolti verso l’interno misurano ciò che stai ascoltando, quindi utilizzano l’equalizzazione adattiva per regolare le frequenze per un’esperienza coerente e una riproduzione audio fedele.

Quando la modalità di cancellazione attiva del rumore è attiva, puoi parlare facilmente con gli altri o ascoltare ciò che ti circonda senza toglierti gli AirPods Max. Basta premere il pulsante di controllo del rumore dedicato per attivare la modalità trasparenza.

Inclusa con gli Airpods Max c’è la custodia Smart di Apple, che li mette in uno stato di basso consumo energetico per preservare la durata della batteria. Le cuffie over-ear possono essere ingombranti da indossare per lunghi periodi di tempo, motivo per cui Apple ha riprogettato l’archetto degli AirPods Max per incorporare una calotta in maglia traspirante. Questa calotta è progettata per distribuire in modo ottimale il peso delle cuffie per ridurre la pressione sulla testa. È collegato a due padiglioni auricolari che hanno una struttura in memory foam avvolta in tessuto a rete per una morbidezza simile a un cuscino.

Ciascun padiglione in alluminio anodizzato ruota in modo indipendente per bilanciare ulteriormente la pressione e migliorare il comfort. I bracci telescopici si estendono senza intoppi e rimangono in posizione per garantire che i padiglioni mantengano una vestibilità precisa. L’intero telaio in acciaio inossidabile resistente di AirPods Max è avvolto in un materiale morbido al tatto per conferire loro un aspetto e una sensazione di prima qualità. Approfitta ora dello sconto del 30% e acquistali su Amazon, e ricordati di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita.