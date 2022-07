Apple AirPods Max ad un prezzo BOMBA su Amazon: sconto del 30%

Le Apple AirPods Max sono tra le cuffie con il miglior suono che potrai mai acquistare. Sono facili da usare e la loro cancellazione del rumore può facilmente reggere il confronto con prodotti del calibro di Sony WH-1000XM4 e Bose Noise Cancelling Headphones 700. Le puoi trovare ora su Amazon a solo 439,99€ invece di 629,00€.

Il design è un’altra vittoria per Apple. Grazie ai padiglioni ampi e realizzati con pezzi di acciaio inossidabile appaiono come un prodotto premium.

Gli AirPods Max sono rivolti ai devoti Apple, poiché ci sono molti vantaggi aperti agli utenti iOS e non agli utenti Android. Questi includono l’audio spaziale immersivo, la possibilità di passare automaticamente da un dispositivo iOS all’altro, la configurazione con un tocco, l’attivazione di Siri in vivavoce e la condivisione dell’audio. Gli aggiornamenti post-lancio includono Conversation Boost, la possibilità di annunciare notifiche con Siri e l’integrazione con la funzione “Trova il mio” di Apple.

Per gli utenti Android, gli AirPods Max sono semplicemente un paio di cuffie con cancellazione del rumore ad alte prestazioni. Non hanno un jack per cuffie da 3,5 mm, quindi se vuoi usare qualcosa di diverso da un dispositivo Bluetooth dovrai comprare un cavo audio Lightning da 3,5 mm di Apple con adattatore.

Nonostante questo, le AirPods Max hanno un’eliminazione del rumore di prim’ordine, ma ti permette di farti sentire cosa sta succedendo intorno a te con il semplice clic di un pulsante. I controlli del volume e della riproduzione sono assegnati alla corona digitale nella parte superiore del padiglione destro. Piccoli sensori all’interno dei padiglioni auricolari mettono in pausa automaticamente la riproduzione quando si tolgono le cuffie.

Non è presente alcun pulsante di accensione per accendere o spegnere l’auricolare. Ed entrano in una modalità a basso consumo quando sono riposte nella custodia. Quando l’AirPods Max non è nella custodia, rimane acceso per alcune ore prima di andare in modalità sleep.

I padiglioni auricolari sono estremamente profondi, il che in realtà è molto importante. Fornire molto spazio intorno alle orecchie porta una serie di vantaggi, dall’efficace distribuzione del peso al rendere più facile l’isolamento acustico.

La qualità audio offerta da Apple AirPods Max è semplicemente eccezionale. Sono dotati di un bilanciamento che lascia molto spazio a ogni strumento. Alzando il volume, non riscontrerai alcun problema di distorsione, in parte grazie al motore magnetico ad anello al neodimio all’interno delle cuffie che alimenta i suoi driver da 40 mm.

Approfitta ora dello sconto del 30% e acquistale su Amazon e ricorda di abbonarti a Prime per sfruttare la spedizione gratuita.